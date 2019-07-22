獨家／她逆勢開第5間書店！迪化街「青鳥居所」蜿蜒迷宮藏書6千本



▲台北大稻埕將有新書店！「青鳥居所」座落迪化街老屋，最美木窗後方「蜿蜒迷宮」預計藏書6千本。（圖／青鳥書店提供）

記者林育綾／台北報導

在實體書店一間間熄燈的年代，「青鳥書店」創辦人蔡瑞珊反其道而行，目前在全台已經開了4間書店的她，近期即將在台北大稻埕開「青鳥居所」書店，座落迪化街一棟美麗的老屋，有懷舊的木格窗、紅磚地，還有陽光露台、平台，蜿蜒如迷宮般的格局，預計8月下旬開幕，未來將引進6千本藏書，讓這裡宛如一座書店迷宮，帶讀者重返1920年代「思想啟蒙的原點」。



▲青鳥書店創辦人蔡瑞珊曾宣告「不會放棄繼續開書店」 。（圖／青鳥書店提供）

蔡瑞珊曾宣告自己「不會放棄繼續開書店」，也一直想開一間具有「文化原點」意義的書店，這個念頭已經在心中很久了，直到最近因緣際會結識了在大稻埕展開「老房新文化運動」的靈魂人物周奕成，透過他決定承租這間位在迪化街的美麗老房，打造為富有歷史和人文意義的「青鳥居所」書店，這並不是一間快閃、會消失的書店，她期待是一間永久的書店，「能成為我永久的思想據點」。

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青鳥居所裡有一扇木頭框窗，一共有54格，是書店最顯著的標誌，而在這最美一扇窗的後方，即將展開的會是一條蜿蜒的「書店迷宮」。



▲美麗的紅磚地，房屋有蜿蜒迷宮般的設計，預計成為藏書6千本的「書店迷宮」。（圖／青鳥書店提供）

她說明，「書店本身有三進，上方有平台、陽光下有露台，人在其中走路有蜿蜒感，如同迷宮般的設計，在爬梳思想的過程間與書一起。第一與第二進是青鳥、第三進則與東南亞的季風帶、草根書室合作，兩相攜手，期待讓書店成為面對世界的節點也是起點，預定藏書6千本，包含文藝（音樂、電影、藝術、建築、表演攝影）、文學、思想與生活風格。」

至於為何提起距今99年前的1920年代？她解釋，1920年其實是「思想啟蒙的原點」，是文化在台灣人心目中萌芽的年代，也是一個浪漫、摩登的美好年代，更是民主自覺的開始。

如同當初她因為瞭解屏東的歷史，那裡是早期最多移民人口的縣市，因而決定開一間以探索歷史為主題的「南國青鳥」書店，更將位址選在富有歷史意義的孫立人將軍行館，她期許每間書店都有一個緊扣在地空間、歷史意義的主題。



▲「青鳥居所」在昨（7/21日）舉行開工拜拜，開始動工裝潢。（圖／青鳥書店提供）

2016年她在台北開「華山青鳥」書店，她形容是開啟思想燈塔；2018年屏東「南國青鳥」書店，是城市裡挖掘歷史的起點。另外還有與文心建設合作的「文心藝所青鳥」位於台北市內湖區，以及與達永建設合作「會消失的書店——和平青鳥」位在大安區麟光站附近。如今2019年即將座落迪化街的「青鳥居所」，期待能成為永久的思想據點。

「青鳥居所」在昨（7/21日）開始動工裝潢，預計8月下旬至9月初之間開幕。網友得知訊息也興奮說「太棒了！」「好期待又有新書店誕生！」「恭喜有新據點。好美！」

青鳥居所

地址：台北市迪化街一段198號

（預計8月下旬至9月開幕）

臉書：青鳥居所

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