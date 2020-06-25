出書求到下下籤差點淚崩！7年級作家陳栢青細看一驚：文昌君已讀過

▲7年級作家陳栢青新小說《尖叫連線》談末日病毒與校園霸凌，出書求到下下籤一度大受打擊，細看一驚：「文昌君已讀過！」（圖／陳栢青提供）

記者林育綾／台北報導

7年級作家陳栢青近來出書《尖叫連線》神巧合談到「末日病毒」，還集合各種恐怖片元素，用創新和荒誕的方式揭開校園霸凌，他坦承出版時壓力超大，深怕現在沒有人願意花時間讀小說，還為此去向文昌君求籤問「書運」，沒想到求到一張下下籤，一度難過到想丟棄，後來仔細一看籤詩正是「李世民初遊地府」，讓他心頭一驚「我寫的不就是一群魔神仔嗎？原來文昌君可能也讀過了！」

陳栢青睽違4年創作《尖叫連線》，故事描述台灣爆發大規模傳染疾病「HLV」，從感染到死亡只有3天時間，但是在90年代的經典鬼片《七夜怪談》成為一世代的集體記憶，看過詛咒影片的人，7天後一定會死亡，讓總統府異想天開，「如果詛咒片是真的呢？」換句話說，受到詛咒的人，即使感染了3天奪命的HLV，在這7天內都不會死。

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恰好如今全世界經歷新冠病毒，而這部長達17萬字的小說在此時出版，簡直神巧合，內容也集合各種恐怖片元素，用創新又荒誕的方式，揭開校園霸凌的殘酷面貌，讓寶瓶文化出版社總編朱亞君稱讚「讀下去欲罷不能！」說什麼都堅持要為他出書。

▲陳栢青透露，一直很想寫關於霸凌主題的作品，也是來自於小時候不快樂的回憶。（圖／陳栢青提供）

而陳栢青透露，自己一直很想寫關於霸凌主題的作品，也是來自於小時候不快樂的回憶。他曾經在轉學不久時，抽屜被塞滿了臭酸的便當，上面還用粉筆寫著「歡迎你」，而幾次被霸凌後，讓他開始去扮演「諧星」的角色，發現「只要能讓大家笑，是不是就不會有人傷害我了？」

這樣的保護機制深植於心，讓他坦承，長大後自己已經有點「壞掉了」，只要碰到尷尬的情況，總是不由自主「哈哈哈⋯」笑個不停，恍然才發現，連尖叫的能力都失去了，因此才想寫一部這個時代最殘酷的校園故事。

新書完成後他承認「壓力超大！」尤其小說還從25萬字精修刪減到17萬字，還是會擔心，現在看書的人越來越少，有誰會買書？又有多少人願意花時間讀小說？為此他特別去向文昌帝君求籤問「書運」，沒想到求得一張下下籤，籤詩其中一句還寫著「用盡心機總未休」，讓他一度失望又大受打擊，難過到差點要把籤丟了。

▲陳栢青求到下下籤一度大受打擊，細看發現籤詩寫「李世民初遊地府」讓他心頭一驚，決定好好收藏籤詩。（圖／陳栢青提供）

不過後來仔細一看，那張籤詩是「李世民初遊地府」，讓他心頭一驚，「我寫的故事，不就是一群妖魔鬼怪嗎？」因此樂觀想，「難道文昌帝君已經讀過了？」

而且原本以為籤詩的意思是「做什麼都沒用」，但轉念解讀後，也覺得像是神明在鼓勵他，既然如此何妨不「樂在其中」？如同李世民初遊地府，他也是初次寫恐怖小說，就好好的玩一場，很多時候人們也都是在享受當下的過程中，爆發出能量。

在寫作過程中，陳栢青也決定戒除過往華麗的文字包裝，笑說是以「極簡風」來專心寫故事、寫人物，嘔心瀝血完成，「第一次覺得把自己所有懂的、會的，全部注入在這本小說裡給大家了！」

而小說裡聚集各種「B咖主角」，他提到以往在恐怖片裡，總是有特定的B咖出場「一定會死」，例如有色人種、偷情的女二、啦啦隊隊員，還有嘴上說「我一定會再回來」的角色，最後也一定會為了某種潛規則領便當。

▲陳栢青在新書發表當天扮裝，誓言要寫一部「主角都是B咖」的作品。（圖／陳栢青提供）



他也發現，以前喜劇港片裡很多小奸小惡的角色，大家並不會討厭他們，因為那很貼近人性，那是一個很寬裕的世界，如今的主流市場裡卻充滿「正氣凜然的主角」，這個社會也變得凡事都要「政治正確」，只剩下單一的聲音，變得扁平又無聊，因此誓言要寫一部「主角都是B咖」的作品，「因為他們就是我們，我就是要為我們一群B咖來寫！」

談到政治正確，他舉例像是前陣子有家長跳出來，反對歌手在歌詞裡寫了「分屍」，他抗議說「為什麼創作不能寫分屍？大家似乎嚮往著一個『乾淨』的世界，好像只有某種聲音才是對的，但反過來說，這不也是另一種壓抑和壓迫嗎？」

為了寫《尖叫連線》，陳栢青讓自己在小說裡「死過一次」，接著在現實裡活過來，感覺到未來的自己「似乎可以更放鬆的笑，也可以放聲尖叫了。」希望這部作品，「獻給曾經真切恐懼著的童年與青少年，獻給所有黑色的夜晚。」

▲陳栢青（右2）新書發表當天與友人們一起扮裝。（圖／記者林育綾攝）

▲陳栢青新書《尖叫連線》被稱讚適合拍成影視作品。（圖／寶瓶文化）

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