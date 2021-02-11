　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節「10大必塞景點」曝　躲人群防疫！改去替代景點更好玩

▲▼觀光客,觀光,國旅,旅遊,旅客,出遊,南投,清境農場。（圖／記者李宜秦攝）

▲清境農場是國人出遊熱點。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

觀光局根據往年春節期間各觀光遊樂地區旅遊狀況，預測易壅塞熱門景點的周邊路段，包含大里天公廟路段、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、墾丁等地區。為此，觀光局也提供建議替代景點給旅客考慮，既可以遠離人潮防疫，也能玩得更自在愉快。

觀光遊樂地區10大易壅塞景點路段及分流配套措施

[廣告]請繼續往下閱讀...

北部
● 大里天公廟路段（台2線）
建議公共運輸：「台灣好行」宜蘭東北角海岸線或選擇「台灣觀巴」東北角海岸觀光行程
建議替代景點：大溪漁港、北關海潮公園、外澳沙灘、舊草嶺隧道、舊草嶺環狀自行車道沿線景點（石城服務區、四角窟觀景台、馬崗觀景台等）

▲▼高鐵集集日月潭一日豐富行。（圖／記者賴文萱攝）

▲日月潭易塞爆，民眾可選擇赴集集一日遊。（圖／記者賴文萱攝）

中部
● 八卦山風景區彰化大佛天空步道（彰化大佛風景區卦山路）
建議公共運輸：台鐵西部縱貫線（彰化站）、彰化客運（6900.6912.6933.6934及6936等5路公車路線）
建議替代景點：南投猴探井遊憩區天空之橋、芬園就是愛荔枝樂園、社頭清水岩寺及八卦山風景區登山步道及自行車步道群

● 日月潭地區（台21線九龍口至水社路段、魚池街往九族文化村路段）
建議公共運輸：「台灣好行」日月潭線、日月潭遊湖公車、「台灣觀巴」日月潭行程
建議替代景點：伊達邵、清境、埔里、集集、水里、車埕、魚池金龍山、蓮華池生態園區、頭社盆地、頭社水庫

● 清境農場路段（台14甲線霧社-清境農場）
建議公共運輸：「台灣好行」清境線、「台灣觀巴」霧上桃源、清境農場、合歡山行程
建議替代景點：奧萬大森林遊樂區、惠蓀林場、武嶺公路、溪頭妖怪村

▲▼屏東海生館。（圖／KLOOK提供）

▲屏東海生館。（圖／KLOOK提供）

南部
● 阿里山（台18線阿里山森林遊樂區及觸口龍隱寺段路段）
建議公共運輸：「台灣好行」阿里山線、「台灣觀巴」阿里山行程
建議替代景點：瑞峰竹坑溪步道、瑞峰南天巨屏、瑞里青年嶺步道、太和巃仔尾步道、豐山石盤谷、天雲谷、文峰遊客中心

● 屏東縣台灣原住民文化園區、山川琉璃吊橋（台24線與185縣道交會處）
建議公共運輸：「台灣觀巴」旗山寶來、桃源中之關古道行程
建議替代景點：六堆客家文化園區、茂林遊客中心、禮納里遊客中心、新威森林公園

● 墾丁（台26線）
建議公共運輸：「台灣好行」墾丁快線、「台灣觀巴」恆春半島行程
建議替代景點：車城龜山步道、海生館、四重溪溫泉

▲▼台東加路蘭風景區,加路蘭遊憩區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台東加路蘭風景區。（圖／記者蔡玟君攝）

東部
● 台9丙鯉魚潭路段
建議公共運輸：「台灣好行」縱谷花蓮線、「台灣觀巴」陽光綠意迎風趣半日遊、「台灣觀巴」知性之旅半日遊
建議替代景點：立川漁場、新光兆豐休閒農場、林田山林業文化園區、花蓮觀光糖廠、大農大富平地森林園區

● 台9線卑南鄉綠色隧道路段
建議公共運輸：「台灣好行」縱谷鹿野線、「台灣觀巴」縱谷龍田單車一日遊行程
建議替代景點：卑南文化公園、原生應用植物園、鹿野高台

● 台東縣三仙台、水往上流、小野柳（台11線沿線據點）
建議公共運輸：「台灣好行」東部海岸線或鼎東客運（海線）
建議替代景點：加路蘭、都蘭糖廠、金樽、石雨傘、成功鎮市區、都歷遊客中心、台東市森林公園

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
命理師掛保證！除夕夜1招「輕鬆招財」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幸運兒都你？台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比照曝真相

春節「10大必塞景點」曝　躲人群防疫！改去替代景點更好玩

台彩春節加碼8.6億創新高　最易中獎「黃金時段」曝光！

挑選人蔘、鹿茸「來路不明千萬要拒買」　醫：補不成恐傷身

牛年「紅包7大禁忌」大公開！　拿到壓歲錢別馬上花光

2021年4大開運色！金色抓住整年財運　「2數字」最幸運

過年大掃除「3個破物」不丟…影響整年　1招隔離晦氣

堅持用「無萊」美製臘腸　Pizza店老闆：AIT人員就愛這一味

中獎率破7成！刮刮樂達人分享3秘訣　科學鑑識「流水號玄機」

買刮刮樂試手氣！台北男禮讓女客「妳先選」…下秒錯失10萬大獎

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

楊超越求婚侯明昊「我要嫁給你」　他排練時笑場...她秒變臉：分手！

牛一下！侯友宜扭腰大跳洗腦曲 推「新北市做大市」新春MV賀歲片

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

底迪吃雞蛋糕...雪橇犬眼神施壓　還偷抓害小主人爆哭：牠抓偶QQ

幸運兒都你？台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比照曝真相

春節「10大必塞景點」曝　躲人群防疫！改去替代景點更好玩

台彩春節加碼8.6億創新高　最易中獎「黃金時段」曝光！

挑選人蔘、鹿茸「來路不明千萬要拒買」　醫：補不成恐傷身

牛年「紅包7大禁忌」大公開！　拿到壓歲錢別馬上花光

2021年4大開運色！金色抓住整年財運　「2數字」最幸運

過年大掃除「3個破物」不丟…影響整年　1招隔離晦氣

堅持用「無萊」美製臘腸　Pizza店老闆：AIT人員就愛這一味

中獎率破7成！刮刮樂達人分享3秘訣　科學鑑識「流水號玄機」

買刮刮樂試手氣！台北男禮讓女客「妳先選」…下秒錯失10萬大獎

老師偷2本小說塞包包　圍巾遮不住露餡…店長早就盯上她

夜市套到「巨無霸大熊娃娃」當街上肩扛回家！　網暴動求地點

沈玉琳雙關語添「笑」果　Melody尷尬差點招架不住

首爾百貨公司崩塌！他回憶「老闆怒吼」救一命...不幸還是發生了

春節金瓜石、九份恐湧人潮　瑞芳警實施三階段交通管制

春節出遊賞野柳女王頭、龜吼吃海鮮　金山警實施車流總量管制

幸運兒都你？台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比照曝真相

想買的年貨「AI人工智慧」找給你　消費意圖預測技術越來越高明！

一條繩子牽起宜蘭老爹「養牛回憶」　除夕夜救下牛販「賣剩的」

專訪／派翠克看到「聯名」就砸錢　騙自己「工作需要」破10萬也能秒入手

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

命理師掛保證！除夕用「紅紙+紅包袋」輕鬆招財

中獎率破7成！刮刮樂達人分享「3秘訣」

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

「3個破物」大掃除不丟影響整年　1招隔離晦氣

紅包7大禁忌　拿到壓歲錢別花光

買刮刮樂試手氣！台北男一動作錯失大獎

高雄14點冷知識公開！在地人哭了

過年該包給親戚小孩多少錢　網友「1數字」呼聲最大

他才講會噴　女子瞬間全身屎黃色

除夕低溫直探15℃　初一起北雨南晴

台彩春節加碼創新高　最易中獎黃金時段曝光

過年前被詐40萬　台新「戶頭遭挖空」只因1簡訊

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

更多熱門

相關新聞

春節慰勉不停歇　蔡英文感謝國軍堅守崗位

春節慰勉不停歇　蔡英文感謝國軍堅守崗位

春節連續假期的第一天，總統蔡英文10日展開一連串的慰問行程，先後至高速公路局交通控制中心、內政部警政署國道公路警察局、空軍作戰指揮部進行慰勉，並且送上加菜金。蔡英文表示，感謝國軍堅守崗位、守護國家安全的奉獻與努力。

蔡英文：滿足國人春節通行需求是每年最大挑戰

蔡英文：滿足國人春節通行需求是每年最大挑戰

新竹「五峰＋橫山＋尖石」夢幻美景　春節玩一波

新竹「五峰＋橫山＋尖石」夢幻美景　春節玩一波

年假何處去！台中自行車道＋濱海露營區　玩法多元

年假何處去！台中自行車道＋濱海露營區　玩法多元

滿天彩色糖果！全台4大夢幻燈籠海

滿天彩色糖果！全台4大夢幻燈籠海

關鍵字：

必塞景點春節旅遊春節出遊春節景點2021走春

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

20歲考上公務員接受劉在錫訪問！

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

命理師掛保證！除夕用「紅紙+紅包袋」輕鬆招財

吳慷仁新片驚見「肉色長條物」放臉上：摸摸我！

家電紙箱見「戴帽子頭像」！釣出內行人解密

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

即／大樂透5.3億一注獨得！獎落台中

中獎率破7成！刮刮樂達人分享「3秘訣」

更多

最夯影音

更多
台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面