春節「10大必塞景點」曝　躲人群防疫！改去替代景點更好玩

▲清境農場是國人出遊熱點。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

觀光局根據往年春節期間各觀光遊樂地區旅遊狀況，預測易壅塞熱門景點的周邊路段，包含大里天公廟路段、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、墾丁等地區。為此，觀光局也提供建議替代景點給旅客考慮，既可以遠離人潮防疫，也能玩得更自在愉快。

觀光遊樂地區10大易壅塞景點路段及分流配套措施

[廣告]請繼續往下閱讀...

北部

● 大里天公廟路段（台2線）

建議公共運輸：「台灣好行」宜蘭東北角海岸線或選擇「台灣觀巴」東北角海岸觀光行程

建議替代景點：大溪漁港、北關海潮公園、外澳沙灘、舊草嶺隧道、舊草嶺環狀自行車道沿線景點（石城服務區、四角窟觀景台、馬崗觀景台等）

▲日月潭易塞爆，民眾可選擇赴集集一日遊。（圖／記者賴文萱攝）

中部

● 八卦山風景區彰化大佛天空步道（彰化大佛風景區卦山路）

建議公共運輸：台鐵西部縱貫線（彰化站）、彰化客運（6900.6912.6933.6934及6936等5路公車路線）

建議替代景點：南投猴探井遊憩區天空之橋、芬園就是愛荔枝樂園、社頭清水岩寺及八卦山風景區登山步道及自行車步道群

● 日月潭地區（台21線九龍口至水社路段、魚池街往九族文化村路段）

建議公共運輸：「台灣好行」日月潭線、日月潭遊湖公車、「台灣觀巴」日月潭行程

建議替代景點：伊達邵、清境、埔里、集集、水里、車埕、魚池金龍山、蓮華池生態園區、頭社盆地、頭社水庫

● 清境農場路段（台14甲線霧社-清境農場）

建議公共運輸：「台灣好行」清境線、「台灣觀巴」霧上桃源、清境農場、合歡山行程

建議替代景點：奧萬大森林遊樂區、惠蓀林場、武嶺公路、溪頭妖怪村

▲屏東海生館。（圖／KLOOK提供）

南部

● 阿里山（台18線阿里山森林遊樂區及觸口龍隱寺段路段）

建議公共運輸：「台灣好行」阿里山線、「台灣觀巴」阿里山行程

建議替代景點：瑞峰竹坑溪步道、瑞峰南天巨屏、瑞里青年嶺步道、太和巃仔尾步道、豐山石盤谷、天雲谷、文峰遊客中心

● 屏東縣台灣原住民文化園區、山川琉璃吊橋（台24線與185縣道交會處）

建議公共運輸：「台灣觀巴」旗山寶來、桃源中之關古道行程

建議替代景點：六堆客家文化園區、茂林遊客中心、禮納里遊客中心、新威森林公園

● 墾丁（台26線）

建議公共運輸：「台灣好行」墾丁快線、「台灣觀巴」恆春半島行程

建議替代景點：車城龜山步道、海生館、四重溪溫泉

▲台東加路蘭風景區。（圖／記者蔡玟君攝）

東部

● 台9丙鯉魚潭路段

建議公共運輸：「台灣好行」縱谷花蓮線、「台灣觀巴」陽光綠意迎風趣半日遊、「台灣觀巴」知性之旅半日遊

建議替代景點：立川漁場、新光兆豐休閒農場、林田山林業文化園區、花蓮觀光糖廠、大農大富平地森林園區

● 台9線卑南鄉綠色隧道路段

建議公共運輸：「台灣好行」縱谷鹿野線、「台灣觀巴」縱谷龍田單車一日遊行程

建議替代景點：卑南文化公園、原生應用植物園、鹿野高台

● 台東縣三仙台、水往上流、小野柳（台11線沿線據點）

建議公共運輸：「台灣好行」東部海岸線或鼎東客運（海線）

建議替代景點：加路蘭、都蘭糖廠、金樽、石雨傘、成功鎮市區、都歷遊客中心、台東市森林公園

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來