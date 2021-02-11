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還想採買要快！量販、超市「過年營業時間」懶人包　除夕提早關門

▲好市多，Costco，新莊好市多，購物，買東西。（圖／記者姜國輝攝）

▲全台各大量販、超市過年營業時間一次看。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者蕭筠／台北報導

喜迎農曆春節！家家戶戶都要團圓吃年夜飯，為讓員工也能提早回家過年，今（2月11日）除夕夜全台各大量販、超市紛紛提早關門，美式賣場好市多更於大年初一全門市暫停營業1天，《ETtoday東森新聞雲》統整各大通路「過年營業時間」，提醒民眾想採買要快，春節期間也別記錯時間白跑一趟。

▲▼過年,年節採買,辦年貨,春節,農曆新年,採購,採買,收銀,消費者,量販店,超市。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾除夕夜要提早進行採買。（資料圖／記者李毓康攝）

★好市多
好市多除夕夜（2月11日）全台門市當天營業時間調整為上午9時至下午6時，大年初一（2月12日）暫停營業1天，初二（2月13日）恢復正常營業。

★愛買
愛買除夕夜（2月11日）全台門市營業至晚上6時；大年初一（2月12日）至初五（2月16日）各店營業時間調整如下，台南門市9時至22時；復興、景美、永和、桃園、楊梅、忠孝、三重、花蓮、南雅、水湳門市9時至22時30分；基隆、豐原店10時至22時；新竹門市10時至22時30分；巨城門市10時30分至22時30分。

★家樂福
家樂福除夕夜（2月11日）全門市僅營業至下午5點，大年初一（2月12日）則自早上10點開始營業，並依各店正常結束營業時間；初二（2月13日）後恢復正常營業。

★大潤發
大潤發除夕夜（2月11日）全台門市僅營業至下午5點，大年初一（2月12日）後恢復正常營業時間。

★全聯
全聯除夕夜（2月11日）全門市營業至下午5時；大年初一（2月12日）至初三（2月14日）自9時營業至18時；初四（2月15日）營業至下午5點；初五（2月16日）後恢復正常營業。業者提供，初一至初三部分門市將視狀況調整營業時間，實際情況依各門市公告為主，另各店營業時間也可能因疫情或其他因素彈性調整，皆以門市現場公告為主。

★頂好
頂好全台門市除夕夜（2月11日）及過年期間維持正常營業時間，但實際情況請依各門市公告為主。

★美廉社
美廉社除夕夜（2月11日）全門市自上午7時營業至22時，不過有部分門市會依一地區狀況延長或提早營業時間，大年初一（2月12日）營業時間為上午8時至24時，初二（2月13日）恢復正常營業時間。

★City'super
City'super除夕夜（2月11日）全門市自上午11時營業至22時30分；大年初一（2月12日）自上午10時30分營業至22時30分；初二（2月13日）至初五（2月16日）上午11時營業至22時30分；初六（2月17日）恢復正常營業時間。

★JASONS MARKET PLACE
JASONS MARKET PLACE除夕夜（2月11日）全台門市有部分提早關門也有正常營業，過年期間各店營業時間也不定，其中，京站店2月9日起至16日營業至晚上10點；高雄漢神店、漢神巨蛋除夕夜營業至下午6點，初一至初四到晚上10點30分，初五恢復正常；屏東店除夕夜營業至下午6點，初一至初五自10點30至晚上10點，初六恢復正常。其餘門市詳細營業時間如下：

除夕夜營業至下午5點，初一起恢復正常：三井店、新竹大遠百店

除夕夜營業至下午6點，初一起恢復正常：台北大葉店、美麗華店、林森店、寶慶店、永和比漾店、台中中友店、台中豐原店、台南夢時代店、高雄夢時代店

過年期間營業時間不變：安和店、中和環球店、和平店、三峽大學店、天母店、政大店、桃園新天地店、竹北高鐵店

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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