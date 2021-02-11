蘇貞昌「臉超蒼白」被誤認不舒服　防曬拿成CC霜網笑翻封海公公

▲蘇貞昌被拍到「臉色蒼白」，外界猜測身體是否不舒服。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者蕭羽耘／綜合報導

台灣夏季炎熱、紫外線指數高，許多人會擦防曬乳避免曬傷，市面上也販賣許多具防曬係數的商品，功效不盡相同。去年夏天，行政院長蘇貞昌被發現，臉異常慘白，很像「海公公」，外界擔心是否健康出問題，後來其女蘇巧慧才在Instagram爆料，原來是蘇揆誤用CC霜，笑翻許多網友。

蘇貞昌、交通部長林佳龍、立委賴品妤去年7月視察位在金山的中角灣國際衝浪基地，隨後3人紛紛將一系列照片、影片上傳至臉書，但有網友卻只注意到蘇貞昌的臉部有些蒼白，擔心是否身體不舒服？

▼蘇貞昌、賴品妤。（圖／翻攝自賴品妤臉書粉專）

不過，大家的擔憂總算有解答，蘇貞昌在IG上PO文提及，「我原本不知道什麼是CC霜，今天我知道了。」有趣的是，蘇巧慧還在留言處表示，「…我的錯…（跪）」坦承自己拿了偏白皙色號的CC霜，給擁有健康小麥色的蘇貞昌擦，才會出現臉部過白的狀況。

▼蘇貞昌擦了女兒蘇巧慧的CC霜，導致皮膚過白。（圖／翻攝自蘇貞昌IG）



看到貼文的網友們笑稱，「早上看到新聞嚇到」、「真的太白啦！」、「這故事告訴我們，靠櫃挑色是必須的」、「院長是在呼籲出門要記得防曬嗎？」、「院長擦太白了，要降２號色階」、「我以為院長也在cosplay鐵獅玉琳瓏」、「哈哈院長防曬做很足喔」、「院長今天化妝打粉底」。

蘇貞昌誤用CC霜事件，正巧發生在高雄市長陳其邁辭去副院長備戰高雄補選前，蘇貞昌事後笑喊自己「很漏氣」，陳其邁則開玩笑說：「你看我一離開行政院，院長就有事。」

至於蘇貞昌臉擦太白被人家說是「海公公」，陳其邁當時也笑說：「我有看到，很關心他，你看我一離開行政院，院長就有事。自己也是看車上有瓶防曬，也不曉得是什麼就擦了，結果下車的時候就被笑說像金童玉女，貼兩塊紅紅那種。」

陳其邁幫忙緩頰，他與蘇貞昌兩個都是男生，都比較隨便，拿起來看有防曬指數就擦了，也不知道什麼叫CC霜，以後會檢討改進，他也替蘇揆圓場：「什麼AA霜、BB霜、CC霜，他大概跟我一樣，可能太陽多，又夏天，還是要注意防曬，假如在戶外活動比較久的話，還是要注意防曬。」