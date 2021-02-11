不能拍肩！打麻將「5大禁忌」別犯　踩雷恐輸到脫褲

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過年摸兩圈是一定要的，究竟有哪些「眉角」要注意，才不會輸到脫褲，DailyView網路溫度整理出打麻將「5大禁忌」，無論你是參賽者或是旁觀者，都別犯這些禁忌啊！

▲無論你是參賽者或是旁觀者，打麻將的禁忌都要注意。（圖／CFP）



禁忌1：不能拍肩、拍背

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「不能拍肩、拍背」可以說是打牌時最基本的禁忌，拍肩拍背一般是鼓勵人的動作，但打牌中可能會把好運拍掉，贏錢事小，若是對方輸錢的話，小心掃到颱風尾啊。

禁忌2：連莊時候忌離開座位

這點很多人一想上廁所就會忘記，但你一起身，可能就會中斷氣勢正旺的莊家，所以提醒自己，即使再想上廁所，也要等莊家下莊，否則莊家一定會在心中好好記上一筆。

禁忌3：打牌前忌剪指甲

這項禁忌較少人知道，傳聞打牌前剪指甲會傷氣，有網友分享，自己打牌前幾個小時剪了指甲，當天不管怎麼樣都胡不到還狂放槍，想要剪指甲隨時都可以剪，就是別挑打牌前！

禁忌4：打牌忌心情不好

心情不好除了讓牌桌氣氛尷尬之外，也很難得到財神爺的眷顧，也難免會影響到自己的判斷能力，最後往往容易落得情場、賭場兩頭空的下場，心情雪上加霜變的更差了。

禁忌5：忌多話

這項禁忌比較見仁見智，有人認為多話會影響到自己的判斷力，但有些人打牌時喜歡聊天，場面比較熱絡，不過因為太專注聊天一個不注意就放槍也是常有的事。