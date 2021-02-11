哪個口味最好吃？「肯德基蛋撻」爆熱議　鄉民沒猶豫：必點這個

▲肯德基出過很多口味的蛋撻。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

提到炸雞，很多人會想到「肯德基（KFC）」，但講到蛋撻是不得不提「肯德基」，鄉民就曾封肯德基為「被炸雞耽誤的蛋撻店」。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，「忘記從什麼時候開始，肯德基在我心裡已經是蛋撻專賣店了」，也因此吃過很多期間限定口味，不禁發起閒聊「肯德基蛋塔（蛋撻）最好吃的口味？」

這位網友文中表示，他忘記自己從什麼時候開始，認定肯德基在他心中是「蛋撻專賣店」，也幾乎每年都會想試一下新口味，「但老實說，那些期間限定的創意口味，我覺得吃起來都好普QQ。」

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原PO就說，不管是加了麻糬、黑糖，還是最近上面放棉花糖的蛋撻，嚐起來都太甜，沒有原味好吃，忍不住直呼「我覺得肯德基蛋塔（蛋撻）最好吃的口味還是原味ㄅ！你們怎麼看？」貼文一出，馬上有人附議，「必點原味」、「KFC原味比原版好吃」、「原味，再來就黑糖麻糬」、「唯一支持原味。」

▲肯德基限定口味「黑糖珍奶蛋撻」。（圖／記者蕭筠攝）

大部分的網友也大讚，原味蛋撻真的做得很好吃，「原味屌打，錢包裡面還有2張熟客卷」、「絕對是原味……其他口味真的嘖嘖」、「大部分都不錯，但原味還是最經典」、「蛋撻比炸雞好吃的炸雞店」、「原味，記得冰鎮2小時候吃，無敵美味」、「剛烤好微焦的原味。」

不過也有人推其他口味，「之前有個焙茶的超好吃」、「新的芋頭口味還可以」、「黑糖麻糬的超好吃」、「新口味可以接受只要拿掉棉花糖就好，超討厭棉花糖的」、「黑糖麻糬很好吃欸」、「之前有個灑可可粉的超好吃」、「很喜歡之前的玫瑰荔香」、「玫瑰荔香+1，我還特地去問會不會再推出。」