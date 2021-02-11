4天找到！越戰老兵熱戀泰國妹　放出50年舊照尋人「後悔沒求婚」

▲一名美國老兵50年前與泰國女子短暫相戀，尋人消息刊出後竟在4天之內找到人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

越南戰爭正激烈的1969年，一名美軍在泰國錯過了心儀女子，如今卻有機會再度找回他的愛情。79歲美國老兵布魯斯，當時是年僅28歲的駐泰軍醫，在某次清邁之旅中，與一名泰國女子，陷入熱戀，但布魯斯隨即被派往寮國，兩人被迫分開。泰國媒體日前公布了女子照片與暱稱，希望能夠幫布魯斯找到失去已久的愛人，結果竟不到4天就有了驚人進展！

根據《曼谷椰子網》（Coconut Bangkok）報導，現年79歲美國老兵布魯斯（William Bruce）51年前曾參與越戰，當時身為軍醫的他隨美軍駐紮在泰國呵叻府（Korat），1969年12月5日前往清邁度假時，他遇見了名為小麥（Mai）的女導遊，兩人在週末一起參觀寺廟、騎大象。布魯斯表示，自己迷上了小麥的美麗與親切，相機裡全都是她的照片。

布魯斯回到駐軍基地後，沒多久小麥也來到呵叻府，布魯斯開車載著她四處旅行，兩人陷入熱戀。沒想到，才過了2周，布魯斯在聖誕節前夕卻接到緊急命令，必須趕往寮國邊境的醫療機構，因為部分美軍在一場襲擊中陣亡。布魯斯表示，當時曾想與小麥結婚，卻因文化差異而被勸阻，「指揮官建議我不要結婚，但我已經愛上了她，最後一次見到她就是在呵叻府。」

《曼谷椰子網》報導了布魯斯與小麥的愛情故事，文中附上當年兩人的合照，結果不到4天之內，就有一名自稱是小麥姪女的女子來訊，小時候曾在泰國奶奶家看過這張照片，小麥是姑姑以前當導遊時為了方便所取的暱稱，姑姑的真名叫做帕查理（Pacharee Tim Kaewsorn）。帕查理也向姪女證實了這段短暫的戀情，以前她稱呼布魯斯為「威廉醫生」，當年兩人確實因為他接到緊急命令離開泰國，而斷了聯繫。

BANGKOK: After going public with his search, American army vet is now asking for “privacy.”https://t.co/QIetY2xdOJ — Coconuts (@coconuts) December 24, 2020

報導稱，兩人分開後各自有了美好的婚姻，只是帕查理的丈夫現在已經過世。布魯斯驚訝表示，只憑著50多年前的舊照片與錯誤的名字，竟然這麼快就找到人了，「全球有80億人，她可能在任何地方，儘管戀情短暫，但她對我的生活影響很大，我愛泰國這個國家，一旦疫情得到控制，我會回去。」據悉，帕查理的姪女之後將與布魯斯私下聯繫。