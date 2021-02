4天找到！越戰老兵熱戀泰國妹　放出50年舊照尋人「後悔沒求婚」

▲一名美國老兵50年前與泰國女子短暫相戀,尋人消息刊出後竟在4天之內找到人。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者張寧倢/編譯

越南戰爭正激烈的1969年,一名美軍在泰國錯過了心儀女子,如今卻有機會再度找回他的愛情。79歲美國老兵布魯斯,當時是年僅28歲的駐泰軍醫,在某次清邁之旅中,與一名泰國女子,陷入熱戀,但布魯斯隨即被派往寮國,兩人被迫分開。泰國媒體日前公布了女子照片與暱稱,希望能夠幫布魯斯找到失去已久的愛人,結果竟不到4天就有了驚人進展!

根據《曼谷椰子網》(Coconut Bangkok)報導,現年79歲美國老兵布魯斯(William Bruce)51年前曾參與越戰,當時身為軍醫的他隨美軍駐紮在泰國呵叻府(Korat),1969年12月5日前往清邁度假時,他遇見了名為小麥(Mai)的女導遊,兩人在週末一起參觀寺廟、騎大象。布魯斯表示,自己迷上了小麥的美麗與親切,相機裡全都是她的照片。

布魯斯回到駐軍基地後,沒多久小麥也來到呵叻府,布魯斯開車載著她四處旅行,兩人陷入熱戀。沒想到,才過了2周,布魯斯在聖誕節前夕卻接到緊急命令,必須趕往寮國邊境的醫療機構,因為部分美軍在一場襲擊中陣亡。布魯斯表示,當時曾想與小麥結婚,卻因文化差異而被勸阻,「指揮官建議我不要結婚,但我已經愛上了她,最後一次見到她就是在呵叻府。」

《曼谷椰子網》報導了布魯斯與小麥的愛情故事,文中附上當年兩人的合照,結果不到4天之內,就有一名自稱是小麥姪女的女子來訊,小時候曾在泰國奶奶家看過這張照片,小麥是姑姑以前當導遊時為了方便所取的暱稱,姑姑的真名叫做帕查理(Pacharee Tim Kaewsorn)。帕查理也向姪女證實了這段短暫的戀情,以前她稱呼布魯斯為「威廉醫生」,當年兩人確實因為他接到緊急命令離開泰國,而斷了聯繫。

