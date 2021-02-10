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「東森樂透」首日頭獎摃龜　除夕大獎達200萬

▲▼「東森樂透」首日頭獎摃龜　除夕大獎達200萬。（圖／東森購物提供）

▲「東森玩很大★樂透過新年」活動今(10日)小年夜首日開獎，頭獎未開出，獎金累計到第二期，頭獎將可得到200萬東森提貨券。(圖／東森購物提供)

消費中心／台北報導

「東森玩很大★樂透過新年」活動今天(2/10)小年夜首日開獎，頭獎摃龜無人中獎，獎金累計到第二期，除夕夜頭獎將達200萬東森提貨券，還沒下注可得趕緊把握機會，除透過ETtoday新聞雲、東森購物App和網站下注，台北市84面公車站牌也有「東森玩很大、天天抽百萬」的活動QRcode，簡單掃一下、就有機會把200萬東森購物提貨券帶回家。

※已有新聞雲App直接點我參加遊戲※

▲台北市各大路段84面公車站牌設有「東森玩很大、天天抽百萬」公車站牌QRcode。（圖／ETtoday攝）

東森玩很大★樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天、天天開獎，截至目前「東森玩很大★樂透過新年」已經吸引約5萬人投注，共投100萬注，累計投注約5000萬東森幣。2/10(三)小年夜共投注25萬9683注，中獎率高達2成，東森購物連續12天每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團直播。

「東森玩很大★樂透過新年」活動，除了頭獎100萬元提貨券外，二獎50萬元提貨券今日也未開出、三獎ZWILLING德國雙人經典炒鍋有4注中獎、四獎ZWILLING德國雙人經典湯鍋+萬用廚刀組有10注中獎、五獎東森毛寶洗衣精一年份有237注中獎、六獎東森蒲公英衛生紙一年份168包有315注中獎、七獎東森自然美肌因極光白修護凝凍有3156注中獎、八獎東森自然美瑞昇淨潤保濕洗卸套組有4143注中獎、九獎東森幣200枚有4萬3109注中獎，總計共有5萬974注中獎。

▲▼「東森樂透」首日頭獎摃龜　除夕大獎達200萬。（圖／東森購物提供）

▲「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團live直播。(圖／東森購物提供)

「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，民眾只要下載東森購物App註冊並登入成為會員，依規定取得東森幣後，即可於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行， 10日(三)起一連12天，天天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，當天沒有得主的話，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1,200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送，而且民眾在台北84個公車站牌都能看到「東森樂透」宣傳海報，掃描Qrcode就可獲得100枚東森幣來下注。

今年農曆春節提前從小年夜開始放假，東森購物為體貼消費者，過年期間物流配送也不打烊，並推出「新春ESV 每日一物」精選年度熱銷品大優惠，從2/10(三)小年夜到初四天天加碼ESV，價格最高下殺45折，挑戰年度最低價，其中年度熱銷商品「一家人益生菌」原價2980元，優惠價只要1980元，更是引起熱烈搶購，吃益生菌有助腸道健康，看來民眾為了過年大魚大肉，都開始做準備了，此外「新春ESV 」熱銷商品還有Karalla日本熱銷健康氣炸鍋可享最低45折，華陀壽星賀禮組、BESO 軟Q輕彈健步鞋、JORDON GORETEX男女外套等共14項年度熱銷商品，提供絕佳折扣優惠。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

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