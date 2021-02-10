就在今晚！新聞雲App百萬樂透開獎　台北公車站掃碼也可當富翁

▲台北市各大路段82面公車站牌設有「東森玩很大、天天抽百萬」公車站牌QRcode。（圖／ETtoday攝）

記者葉國吏／綜合報導

百萬樂透今晚開獎！東森集團推出的「樂透過新年」活動，2/10（三）- 21（日）跟著台彩一起天天開獎，連續12天抽出100萬東森購物提貨券得主。另外，台北市84面公車站牌也有「東森玩很大、天天抽百萬」的活動QRcode，簡單掃一下、當上百萬富翁不是夢。

※已有新聞雲App直接點我參加遊戲※

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台北市各大路段仁愛路、敦化南北路、重慶南北路以及羅斯福路共84面公車站牌，都可看到「東森玩很大、天天抽百萬」的活動QRcode，只要掃一下就能直接進入活動頁面，簡單完成下注。

▲▼掃一下廣告上的QRcode，簡單4步驟就能參加「東森玩很大」百萬樂透活動。（圖／記者劉亮亨攝）

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東森集團總裁王令麟先生也特別錄製影片向讀者拜年，預祝大家幸運得百萬，只要看新聞得東森幣就能下注，頭獎百萬、二獎50萬提貨券讓大家新春好彩頭，並有更多好禮送不停。

《ETtoday新聞雲》總經理陳安祥表示，「樂透過新年」遊戲比照台彩樂透開獎號碼，新聞雲App會員只要有50枚東森幣，就可下注拚好運！今晚2/10（三）20:30開獎時間前快下注，注數越多機會也越多。

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