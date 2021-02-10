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就在今晚！新聞雲App百萬樂透開獎　台北公車站掃碼也可當富翁

▲▼「東森玩很大、天天抽百萬」公車站牌QRcode。（圖／ETtoday攝）

▲台北市各大路段82面公車站牌設有「東森玩很大、天天抽百萬」公車站牌QRcode。（圖／ETtoday攝）

 記者葉國吏／綜合報導　

百萬樂透今晚開獎！東森集團推出的「樂透過新年」活動，2/10（三）- 21（日）跟著台彩一起天天開獎，連續12天抽出100萬東森購物提貨券得主。另外，台北市84面公車站牌也有「東森玩很大、天天抽百萬」的活動QRcode，簡單掃一下、當上百萬富翁不是夢。

※已有新聞雲App直接點我參加遊戲※

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▲▼「東森玩很大、天天抽百萬」公車站牌QRcode。（圖／ETtoday攝）

台北市各大路段仁愛路、敦化南北路、重慶南北路以及羅斯福路共84面公車站牌，都可看到「東森玩很大、天天抽百萬」的活動QRcode，只要掃一下就能直接進入活動頁面，簡單完成下注。

▲▼ 東森玩很大公車站樂透廣告 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼掃一下廣告上的QRcode，簡單4步驟就能參加「東森玩很大」百萬樂透活動。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 東森玩很大公車站樂透廣告 。（圖／記者劉亮亨攝）

當然，看新聞得東森幣當百萬富翁也是參加方式之一，還沒下載《ETtoday新聞雲》App的人也別擔心，現在只要下載註冊新會員、並綁定東森購物會員，300枚東森幣就馬上入袋。綁定後，只要用ETtoday新聞雲App看新聞，天天最多能領60枚東森幣。

東森集團總裁王令麟先生也特別錄製影片向讀者拜年，預祝大家幸運得百萬，只要看新聞得東森幣就能下注，頭獎百萬、二獎50萬提貨券讓大家新春好彩頭，並有更多好禮送不停。

《ETtoday新聞雲》總經理陳安祥表示，「樂透過新年」遊戲比照台彩樂透開獎號碼，新聞雲App會員只要有50枚東森幣，就可下注拚好運！今晚2/10（三）20:30開獎時間前快下注，注數越多機會也越多。

【新手下注攻略看這裡】
1.新會員就領300枚東森幣
下載新聞雲App，加入新聞雲會員並綁定東森購物會員，馬上取得300枚東森幣！6注籌碼立即握手裡！

2.用新聞雲App看新聞，天天領50枚東森幣
用新聞雲App登入會員並綁定東購會員，看新聞1篇得1枚東森幣。天天最多可領50枚！多看一天新聞，多一注機會！

小叮嚀：看新聞累積之東森幣，統一隔天發到會員帳戶喔！

3.東森幣還能在東森購物折抵消費，依規定領回饋。

如還未下載新聞雲APP，四步驟超簡單》

1.下載並註冊新聞雲App會員（點以下圖標可直接下載）

▲▼APP下載logo。（圖／記者葉國吏翻攝） ▲▼APP下載logo。（圖／記者葉國吏翻攝）

2.綁定東森購物會員開啟東森幣功能，綁定即領300枚東森幣

3.點選App下方列表「活動」進入「樂透過新年」遊戲

4.每次下注50枚東森幣，看新聞就能累積任務獲得東森幣！吸收新聞新知，連帶提高下注次數！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

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