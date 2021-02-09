樂透開獎倒數！　4星座偏財運旺到發　下注別錯過新聞雲APP

記者張筱涵／APP活動小組綜合報導

倒數一天就是小年夜，買樂透試手氣的人潮隨處可見，「清水孟國際塔羅」小孟老師特別點名本周有4個星座中獎運超好！分別是Top4 水瓶座、Top3 魔羯座、Top3 魔羯座、Top1 天秤座。除了買彩券試手氣納財氣，現在用東森幣也能下注樂透！



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今年東森集團同步加碼「樂透過新年」活動，2/10（三）─ 21（日）跟著台彩一起天天開獎，天天送大獎100萬東森購物提貨券，無人得獎將累積到下期。

二獎50萬東森購物提貨券不手軟，更多好禮送不停！只要50枚東森幣就能下注。2/10（三）20:30即將開獎，倒數三天快下注！



ETtoday新聞雲總經理陳安祥表示，「樂透過新年」遊戲比照台彩樂透開獎號碼，新聞雲App會員只要有50枚東森幣，就可下注拚好運！



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