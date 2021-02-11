　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「東森樂透」頭獎累積至200萬！　除夕打開新聞雲App當贏家

「東森玩很大★樂透過新年」活動小年夜頭獎摃龜無人中獎，獎金累計到除夕夜，頭獎攀升至200萬東森提貨券，還沒下注可得趕緊把握機會，除透過ETtoday新聞雲、東森購物App和網站下注，台北市84面公車站牌也有「東森玩很大、天天抽百萬」的活動QRcode，簡單掃一下、就有機會把200萬東森購物提貨券帶回家。

今年東森集團與大家新春同樂「樂透過新年」活動，2/10（三）─ 21（日）跟著台彩一起天天開獎，天天送大獎100萬東森購物提貨券，無人得獎將累積到下期。
※已有新聞雲App直接點我參加遊戲※

東森集團總裁王令麟先生特別對讀者祝賀新春，並預祝大家幸運得百萬，只要看新聞得東森幣就能下注，頭獎百萬、二獎50萬提貨券讓大家新春好彩頭，還有更多好禮送不停！2/10（三）20:30開獎時間前快下注，注數越多機會也越多！

▲台北市各大路共84面公車站牌設有「東森玩很大、天天抽百萬」公車站牌QRcode。（圖／ETtoday攝）

ETtoday新聞雲總經理陳安祥表示，「樂透過新年」遊戲比照台彩樂透開獎號碼，新聞雲App會員只要有50枚東森幣，就可下注拚好運！

【新手下注攻略看這裡】
1.新會員就領300枚東森幣
下載新聞雲App，加入新聞雲會員並綁定東森購物會員，馬上取得300枚東森幣！6注籌碼立即握手裡！

2.用新聞雲App看新聞，天天領50枚東森幣
用新聞雲App登入會員並綁定東購會員，看新聞1篇得1枚東森幣。天天最多可領50枚！多看一天新聞，多一注機會！

小叮嚀：看新聞累積之東森幣，統一隔天發到會員帳戶喔！

[廣告]請繼續往下閱讀...

3.東森幣還能在東森購物折抵消費，依規定領回饋。

如還未下載新聞雲APP，四步驟超簡單》

1.下載並註冊新聞雲App會員


2.綁定東森購物會員開啟東森幣功能，綁定即領300枚東森幣

3.點選App下方列表「活動」進入「樂透過新年」遊戲

4.每次下注50枚東森幣，看新聞就能累積任務獲得東森幣！吸收新聞新知，連帶提高下注次數！

已經是ETtoday新聞雲APP的使用者，每天看新聞就能累積東森幣。看新聞獲得的東森幣，將會於隔日入帳，天天看新聞，讓您下注下不停！

還不是ETtoday新聞雲APP的使用者，現在可以趕快下載東森新聞雲APP，綁定東森購物會員開啟東森幣功能，首領300枚東森幣，就可點選App下方列表「活動」進入「樂透過新年」遊戲。

※點我進活動頁，成為百萬得主※

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
命理師掛保證！除夕夜1招「輕鬆招財」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網美IG燒爆！台南必住「輕奢旅館」　木曜女神激推2日遊...行程曝

除夕「國道5路段」湧車潮！塞車時段一次看　南向下午出發避車潮

看到路上有警察「會有人慣性避開嗎？」　網分析心理吸熱論

雨彈炸除夕！5縣市大雨「北台濕涼到初五」　冷氣團恐接力開工

「東森樂透」頭獎累積至200萬！　除夕打開新聞雲App當贏家

辣模「北捷被頂下體」遭辱：靠脫的別裝聖女　氣炸怒告戰酸民

小二數學題「全班只有6人對」！年輕媽答錯傻眼　千人挑戰中招了

幸運兒都你？台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比照曝真相

春節「10大必塞景點」曝　躲人群防疫！改去替代景點更好玩

台彩春節加碼8.6億創新高　最易中獎「黃金時段」曝光！

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

楊超越求婚侯明昊「我要嫁給你」　他排練時笑場...她秒變臉：分手！

網美IG燒爆！台南必住「輕奢旅館」　木曜女神激推2日遊...行程曝

除夕「國道5路段」湧車潮！塞車時段一次看　南向下午出發避車潮

看到路上有警察「會有人慣性避開嗎？」　網分析心理吸熱論

雨彈炸除夕！5縣市大雨「北台濕涼到初五」　冷氣團恐接力開工

「東森樂透」頭獎累積至200萬！　除夕打開新聞雲App當贏家

辣模「北捷被頂下體」遭辱：靠脫的別裝聖女　氣炸怒告戰酸民

小二數學題「全班只有6人對」！年輕媽答錯傻眼　千人挑戰中招了

幸運兒都你？台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比照曝真相

春節「10大必塞景點」曝　躲人群防疫！改去替代景點更好玩

台彩春節加碼8.6億創新高　最易中獎「黃金時段」曝光！

網美IG燒爆！台南必住「輕奢旅館」　木曜女神激推2日遊...行程曝

先探／財運奔騰6大光明燈

陸僅3成大學生剛畢業月薪超2.2K　疫情恐衝擊求職

除夕「國道5路段」湧車潮！塞車時段一次看　南向下午出發避車潮

夫妻容易吵架！專家揭臥室「7大地雷」...忌諱房中房：必出二房

看到路上有警察「會有人慣性避開嗎？」　網分析心理吸熱論

雨彈炸除夕！5縣市大雨「北台濕涼到初五」　冷氣團恐接力開工

面試通過卻零下文！3年後「公司竟找上門」　網怒：討厭撿現成文化

蘋果2020年大回顧！iPhone12、自研M1 Mac、首款頭戴耳機　一波接一波搶市

恐重蹈覆轍！白宮：「戰略耐心」政策對中國不適用

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

命理師掛保證！除夕用「紅紙+紅包袋」輕鬆招財

中獎率破7成！刮刮樂達人分享「3秘訣」

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

「3個破物」大掃除不丟影響整年　1招隔離晦氣

他才講會噴　女子瞬間全身屎黃色

紅包7大禁忌　拿到壓歲錢別花光

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

買刮刮樂試手氣！台北男一動作錯失大獎

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

高雄14點冷知識公開！在地人哭了

過年該包給親戚小孩多少錢　網友「1數字」呼聲最大

過年前被詐40萬　台新「戶頭遭挖空」只因1簡訊

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

更多熱門

相關新聞

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

農曆春節前後都是民眾買彩券或刮刮樂試手氣的高峰期，不過近日一名在宜蘭刮中100萬刮刮樂的幸運得主，戴著口罩、墨鏡，還穿上帽T在媒體前現身受訪，不過卻被網友發現，跟去年的得獎得主越看越像，還因此引發熱議是不是同一個人。

東森樂透首日頭獎摃龜　除夕大獎200萬

東森樂透首日頭獎摃龜　除夕大獎200萬

中獎率破7成！刮刮樂達人分享「3秘訣」

中獎率破7成！刮刮樂達人分享「3秘訣」

買刮刮樂試手氣！台北男一動作錯失大獎

買刮刮樂試手氣！台北男一動作錯失大獎

買刮刮樂中3萬！新北男因一句話全賠光

買刮刮樂中3萬！新北男因一句話全賠光

關鍵字：

東森幣東森新聞雲東森樂透樂透過新年全民搶寶東森刮刮樂有刮則靈刮刮樂

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

家電紙箱見「戴帽子頭像」！釣出內行人解密

命理師掛保證！除夕用「紅紙+紅包袋」輕鬆招財

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

吳慷仁新片驚見「肉色長條物」放臉上：摸摸我！

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

即／大樂透5.3億一注獨得！獎落台中

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

快刪！Play商店下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面