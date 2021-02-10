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疫情斷走私財路！聯合國爆：北韓派駭客「狂竊88億」發展核武

▲▼北韓金正恩8日主持勞動黨中全會。（圖／路透社）

▲聯合國內部人士爆料，金正恩派駭客入侵全球金融機構，竊取高額虛擬資產。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

聯合國一份機密文件指出，北韓曾靠著駭客盜取高達3.164億美元（約新台幣88億元）的不法金額，用於發展核武與購買相關原料。北韓自從遭到國際經濟制裁後，只能靠著非法出口煤炭維持經濟，不過為了防堵新冠肺炎入侵，北韓在2020年7月全面切斷與外部的連結，也幾乎切斷與北京間的貿易。因此專家預估，在疫情結束前，北韓還是會持續依靠駭客取得更多收入。

根據CNN引述消息人士報導，負責監督北韓經濟制裁執行情形與成效的聯合國組織日前完成了一份機密報告，儘管相關內容尚未公開，但已有聯合國內部調查人員透露報告細節。該份報告由來自聯合國會員國、情報機構、媒體以及脫北者的消息組成。

▲▼駭客,竊取機密。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲據悉，北韓駭客的不法所得高達88億新台幣。（圖／取自免費圖庫Pexels）

該份報告指出，北韓在2019年至2020年11月間，讓駭客入侵外國金融機構與虛擬貨幣交易所，竊取了價值3.164億美元（約新台幣88億元）的虛擬資產。而這筆贓款主要用於維護核武發展，同時振興陷入困境的北韓經濟。報告中寫道，「北韓生產裂變材料、維運核武工廠、升級彈道導彈的基礎設施，同時從國外尋求核武發展所需的材料與技術。」

北韓駐聯合國代表團並未對此做出回應，但CNN發現，北韓領導人金正恩最近提出的計畫與此有所關聯。事實上，金正恩日前曾公開表示，未來將會致力於開發新的先進核武與導彈項目。

聯合國專家小組發現，北韓為了防堵新冠病毒，嚴格控管邊境出入，但也深深地影響到當地的非法出口事業。北韓雖然遭到聯合國經濟制裁，但為了維持經濟，仍然努力推動煤炭非法出口。據悉，從聯合國2019年的報告可以看到，平壤當局光是靠非法出口煤炭就賺取了3.7億美元（約新台幣103億元）。不過受疫情影響，2020年7月後幾乎切斷了一切與外界的聯繫，也導致煤炭出口事業大受打擊。

北韓經濟受到嚴重影響，面臨幾十年來最嚴峻的考驗，專家認為，在經濟制裁與疫情的雙面夾擊下，北韓仍會持續動員駭客竊取更多不法所得，以供內部運作。

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