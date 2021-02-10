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闖過恐怖27分鐘！ 　阿聯探測器「希望號」成功進入火星軌道

文／中央社杜拜9日綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope）在飛行7個月、4億9400 萬公里後，今天抵達火星，成功進入軌道，將開始傳送有關火星大氣與氣候的資訊。

火星計畫是阿聯發展科技能力和降低對石油倚賴行動的一部分，阿聯太空總署（UAE Space Agency）甚至計畫在2117年前移民火星。

阿聯拉希德太空中心（Mohammed Bin Rashid Space Centre）宣布：「已再度與希望號探測器取得聯繫。火星軌道嵌入（Mars Orbit Insertion）目前已完成。」杜拜（Dubai）領導人和阿布達比（Abu Dhabi）王儲也在現場聆聽這個消息。

▲▼阿聯探測器成功進入火星軌道。（圖／翻攝自YouTube／Hope Mars Mission）

▲阿聯探測器成功進入火星軌道。（圖／翻攝自YouTube／Hope Mars Mission）

杜拜領導人和副總統拉希德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）先前曾表示，進入火星軌道僅有50%成功的機會。要進入軌道，探測器必須先燃燒800公斤燃料的一半，讓速度放緩，不致飛越火星，這是整個航程最危險的一部分。

阿聯是第5個抵達火星的國家，過去只有美國、印度、前蘇聯和歐洲太空總署（European Space Agency）曾成功登陸這顆紅色星球。

這次任務也是紀念阿聯統一50週年。

中國的「天問一號」（Tianwen-1）預計不到24小時後也將抵達火星。美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星探測器「毅力號」（Perseverance）則將在一週後的2月18日抵達。

不過和「天問一號」、「毅力號」不同，阿聯的「希望號」將不登陸火星。

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