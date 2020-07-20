阿拉伯世界史上首次！阿聯「希望號」成功發射升空　將探火星大氣層

▲阿聯「希望號」成功升空，未來將探測火星氣候。（圖／視覺中國CFP）



實習記者陳妙津／綜合報導

阿拉伯聯合大公國20日自日本種子島太空中心（Tanegashima Space Center）發射火星探測器「希望號」，預計進行5億公里飛行，以研究地球氣候，並於2021年2月抵達火星軌道，屆時恰逢阿聯建國50周年，這也是該國與阿拉伯世界史上首次星際探測，一展太空雄心。

據BBC報導，希望號搭載日本三菱重工的H-IIA運載火箭，原定於15日發射，但卻因天候問題而延遲2次，最終在當地時間20日早上6時58分自種子島太空中心發射升空，並預計在發射後56分鐘在太平洋上和火箭分離，未來將環繞火星飛行2年，觀測火星的大氣層與氣候變化。

▲延後2次後，希望號終於成功於20日升空。（圖／視覺中國CFP）



雖然阿聯對設計與製造探測器的經驗有限，但正努力追趕上美國、俄羅斯、歐洲和印度等4國的步伐，在美國專家的指導下，在短短6年便對此計畫進行精密探測，並成功自製希望號及其搭載的3種觀測儀器，未來有望發現更多關於火星的新知，而該計畫也表明，阿聯正打算脫離對石油及天然氣的依賴，轉而將投向知識經濟。

▲計畫參與者歡欣鼓舞。（圖／視覺中國CFP）



即使探測火星的任務有至少一半以失敗告終，但項目負責人沙拉夫（Omran Sharaf）仍堅持阿聯的嘗試是正確的選擇，「對研發任務而言，失敗是種選項，但作為一個國家不該選擇失敗，更重要的是阿聯將從此次探測中獲得的經驗和能力，以及將來可能帶回的新知。」

To the @HopeMarsMission: Congratulations on your launch! I wish you a successful journey and look forward to the sol when we are both exploring Mars.



رحلة موفقة pic.twitter.com/AsnkYINX2C — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 19, 2020

希望號微7月預定前往火星的3個任務之一，據悉美國與中國的任務都已在最後準備階段。美國NASA也對阿聯發出祝福，在推特上表示，「我等不及要和你一起探險了！」

希望號也被認為是對阿拉伯世界的啟發，將吸引更多年輕學子對太空懷抱嚮往，投身中學及高等教育的科學課程中，為阿聯的太空科技盡一份心力。計畫負責人莎拉·阿米里（Sarah Al Amiri）表示，看到希望號成功升空時的激動，與51年前美國人民觀看阿波羅登月計畫的直播一樣，「這是整個一代人的轉折點，激發每個看到的人進一步前進，做更偉大的夢。」