堅持用「無萊」美製臘腸　Pizza店老闆：AIT人員就愛這一味



▲Leo表示，臘腸披薩的鹹香風味是許多AIT駐台人員的最愛。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

日前政府開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，使許多民眾對美豬製成的食品存著極大疑慮，有店家在門口張貼「本店使用台灣豬」貼紙，為的是要讓消費者安心，但內湖有一家手工披薩店老闆表示，經過多方嘗試各國製臘腸後，還是美製臘腸製成的披薩最為道地，就連附近AIT的駐台人員都為這口味特別前來，由於產品經送驗證明不含瘦肉精成分，對於食安非常有自信。

Mia Pizza老闆Leo解釋，美國人口味較為重鹹，臘腸披薩上往往會灑上大量臘腸增添風味，臘腸加熱後的油脂溶入莫札瑞拉起司，搭配義大利進口的番茄醬與麵皮，成為許多在台美國人的心頭好，就連AIT駐台的外國人也常來，藉著美食一解鄉愁。

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▲為還原道地口味，店內使用法國製起司與義大利製麵粉打底，上面再鋪上各式佐料。（圖／記者游宗樺攝）

Leo表示，曾經為了這個口味的披薩，嘗試了多種臘腸，為的是在美國人口味與台灣人喜好間找到平衡，曾用過台灣製臘腸，但香氣仍遜於美製臘腸，因此特地選用美國進口的臘腸來製作披薩。為了還原國外的風味，番茄醬也是選用義大利製，由於當地番茄為茄型口味偏酸，十分適合製作披薩。

Leo解釋，在瘦肉精爭議發生前，店內已經使用多年的美製臘腸，而且取得SGS證明，肉品絕不含瘦肉精成分，更是掛保證沒有萊克多巴胺。儘管如此，仍有民眾一聽到是美製肉品，馬上拒絕的狀況發生，為此，會在口頭上解釋「美豬不一定全有瘦肉精！」，想藉由美食與檢驗證明打破民眾對食安的疑慮。

▲店內使用的美製肉品均有證明，以表示美豬不一定全有瘦肉精。（圖／記者游宗樺攝）