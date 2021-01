大陸禁台灣肉品輸入　網嗆：是不是又被獨立了

▲大陸宣布嚴禁台灣豬輸入。(圖/資料照)

記者楊庭蒝/綜合報導

世界衛生組織西太平洋區26日公布新冠肺炎確診統計人數,卻將台灣劃歸為中國的一部分,導致許多台灣人不滿。而中國國台辦發言人朱鳳蓮27日則表示,「大陸已經嚴禁台灣方面生產或經轉運的肉類產品輸入,海關也加大力度檢疫。」,卻再次遭到網友砲轟,「台灣是不是又被獨立了」。

WHO公布的西太平洋國家或地區確診病例數統計表中,包括香港、澳門兩個「特別行政區」(SAR)和台灣都被劃歸至中國的欄位之下,其中台灣更直接被標示成「Taiwan, China」,引發網友砲轟指出,「Taiwan doesn’t belong to China(台灣不屬於中國)」、「why dont directly put all countries under China?(何不直接把所有國家都拉到中國底下?)」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而近期吵得沸沸揚揚的開放萊豬進口議題,大陸國台辦發言人朱鳳蓮則表示,為守護保護大陸消費者健康,大陸一向禁止在動物養殖過程中使用萊克多巴胺,嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉類產品,「大陸已經嚴禁台灣方面生產或經轉運的肉類產品輸入,海關也加大力度檢疫。」

對於朱鳳蓮的發言,不少網友在PTT上撰文回應,「國台辦說禁止台灣豬肉進口,台灣484又被獨立了」、「台灣又一次獨立了」、「讚,不然台灣豬肉要漲價了」、「我原本反萊豬,現在卻有點贊成了」、「台灣豬只給台灣人吃!讚!」、「說的台灣好像一直有出口台灣產的豬肉似的」、「我們又要被獨立了」。

►簡約文青風、增添居家質感