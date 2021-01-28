落實盤查與科技執法　歸仁警分析整合平台建功緝獲連續竊盜犯

▲台南市歸仁分局警方查出張姓男子涉嫌多起竊案，透過「各類案件分析整合平台」，將其查獲依法擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市歸仁分局轄自2021年1月陸續發生9件店家遭破壞侵入竊盜案，經調閱監視器發現犯嫌均以步行方式徒手行竊，行竊過程均戴手套，除擴大調閱範圍外，另要求各所針對熱時熱點加強巡邏，並針對犯嫌特徵加強盤查，透過「各類案件分析整合平台」，發現張姓男子符合犯嫌特徵，將其查獲依法擴大偵辦。





台南市警歸仁分局長洪頂力，致力科技執法，將各單位受理案件相關情資有效率整合分析，建置「各類案件分析整合平台」群組，且請各分駐、派出所將各類案況及調閱到之影像，放在平台供同仁參辦，並律定偵查隊專人分析、分類建檔。

歸仁所副所長張文太、警員吳生閔，1月27日執行凌晨巡邏時，在台39線與中正南路一段路口，發現１名張姓男子特徵吻合且行跡可疑，經盤查訊問張嫌後，查出除涉嫌歸仁分局多起竊盜案，另疑涉及其他分局竊盜案，已將情資通知各分局清理，全案訊後依竊盜罪嫌移送偵辦中。

歸仁分局長洪頂力表示，春節假期將至，分局將執行「2021年加強重要節日安全維護工作」，警方除了將持續規劃防竊等專案勤務，以維護轄內治安外，傳統社區及商家在平日應加強防竊，出門前，返家後務必將門窗上鎖，汰換老舊之門鎖，以免淪為竊嫌覬覦目標。民眾如有發現可疑人、事、物，請立即撥打110，由警察到場察查以防有不法情事發生。

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