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黃建榮接任嘉市警局長　黃敏惠：打造「世代宜居安全幸福城」

▲嘉市府警察局卸、新任局長交接。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市府警察局卸、新任局長交接。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局16上午舉行卸、新任局長交接典禮，市長黃敏惠親自主持，內政部警政署警政委員鄭明忠監交，黃敏惠對卸任局長張樹德在嘉義市服務期間優異表現表達讚許；也期盼新任局長黃建榮能在堅實的基礎上，領導警察同仁，凝聚前進的力量，打造「全齡共享、世代宜居」的安全幸福城市。

▲嘉市府警察局卸、新任局長交接。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市市長黃敏惠出席市警察局局長交接。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，要營造「世世代代好徛起，大大小小隴佮意」的環境，首要基本原則就是打造「安全的城市」。新任局長黃建榮因過去的努力，有這樣的成績，是由內政部警政署署長陳家欽「掛保證」所推薦的人選。

▲嘉市府警察局卸、新任局長交接。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市府警察局卸任局長張樹德向全場致意。（圖／嘉義市政府提供）

另外，還記得卸任局長張樹德剛到市警局服務時，主動提供電話給各局處長，強調電話24小時不關機，充分做好橫向聯繫市政整合工作。而今天看到那麼多親友團到場見證，代表著警眷們背後的支持、鼓勵是最不容易的。到嘉義市服務雖辛苦，但辛苦的背後是幸福的。

▲嘉市府警察局卸、新任局長交接。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市府警察局新任局長黃建榮。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠也談到，內政部警政署為借重張樹德長才，特別拔擢出任臺南市政府警察局主任秘書，臺南市就在嘉義市隔壁，可協力做好治安工作。感謝他這一年多來在治安、交通、服務各方面形成最有溫度的戰鬥團隊，中央評比與地方民聲都得到好基礎，嘉義市更獲得全國幸福城市第一名的殊榮。而新任局長黃建榮從基層做起，刑事警察出身，感謝他回鄉服務，無縫接軌接棒工作。

▲嘉市府警察局卸、新任局長交接。（圖／嘉義市政府提供）

內政部警政署警政委員鄭明忠談到，卸、新任局長能力深受各級長官的肯定，職務歷練也相當豐富。他並與各級幹部及同仁分享警政署推動的相關工作，包括：運用科技打擊犯罪；維護治安；強力打擊街頭與營業場所暴力犯罪；推動秋冬防疫專案；落實受理案件紀律等。

張樹德高雄市人，中央警察大學48期刑事警察學系畢業、中正大學戰略與國際關係研究所碩士畢業。服務嘉市警局545天，以「智慧科技」創新應用於警察巡邏勤務，建置「嘉e巡簽」智慧巡邏箱，搭配M-Police警用行動載具APP感應；建置新型智慧多功能違規取締系統，全國首創本市觀光主幹道－中山路段區域廊道科技執法。啟動「清道專案」，提供友善行人交通安全空間，為拼經濟、拼觀光打造良好基礎。更積極檢肅槍械、打擊詐欺、查緝毒品及掃蕩治平對象，充分展現團隊合作的能量，締造良好治安成果。

新任局長黃建榮是嘉義人，中央警察大學52期刑事警察學系畢業、警政研究所碩士，曾任刑事警察局督察、科長、大隊長、臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長、新北市政府警察局瑞芳分局分局長、刑事警察大隊大隊長、保安警察第一總隊副總隊長等重要職務，富領導、協調能力，為臺鐵爆炸案破案英雄，在兩岸合作打擊犯罪與通訊監察領域，也深獲好評。

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