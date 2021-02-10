陳雪又推懸疑長篇新作！形容小說家：孵育人類文明的小小夢

▲知名作家陳雪推出新作。（圖／翻攝Facebook／陳雪）

記者林育綾／台北報導

知名作家陳雪又推出一部懸疑長篇力作《親愛的共犯》，探究「家」的定義和犯罪本質，未出版就先售出影視版權！該書出版時，她也在個人臉書分享，在這樣的時代裡，為什麼我們還要寫小說、讀小說，談到，「每一個小說家，在創造一本長篇小說的過程裡，其實都像在孵育一個人類文明的小小的夢」。

陳雪出版多本小說，包括《無父之城》、《惡女書》、《迷宮中的戀人》；還有不少以身為女同志親身經驗撰寫的散文《像我這樣的一個拉子》、《戀愛課》、《台妹時光》、《人妻日記》等，受到不分異同性戀的讀者喜愛。

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而她在2月出版最新長篇小說《親愛的共犯》，由鏡文學發行。故事描述一棟純白無瑕的豪宅，卻有著黑不見底的苦難，知名財團二公子、名餐廳老闆張鎮東遭綁架，重案組女刑警周小詠在各界壓力下，必須儘快偵破案子救回肉票。隨著深入調查，發現豪宅「白樓」裡外藏匿重重汙穢，而一間山腳下的育幼院，竟成破案的關鍵⋯。透過這部小說，探究「家」的定義、犯罪本質，「豪宅裡、山腳下，時隔多年的兩個黑夜，怎麼改變了兩個家？」

▲知名作家陳雪又推出一部懸疑長篇力作《親愛的共犯》（圖／鏡文學）

而陳雪也曾在個人臉書粉絲專頁分享，在這樣的時代裡，為什麼還要寫小說、讀小說呢？她說，「我有時在想，每一個小說家，在創造一本長篇小說的過程裡，其實都像在孵育一個人類文明的小小的夢，那是無法用簡單的道理說明，無法視覺化，甚至無法正確言說的事物，那裏寄託了我們所聽所感所知⋯⋯。」

她又說：「我們經歷與夢想的一切事物，小說家用漫長的日日夜夜交換，寫出一本書幾百頁滿滿的字，也是要讀者一同入夢，一樣要投入數十上百個小時，一字一句，親自思考理解，才有辦法進入那個夢。而真正美好的作品，是當你願意努力進入，並敞開心胸去閱讀理解之後，那看似無形無狀的世界，便會為你開啟，你投入的時間，會回到你身上，映射出屬於你自己的，非常私密與獨特的光影，色彩，聲音，氣味，待你闔上書頁，一切彷彿又消失了，只有你那看不見的，深沉的內心世界，被悄悄地動搖，挪移、震動，甚至，可能被傾覆。」

陳雪說，「那可能是非常微小的聲音。可能是你幾乎察覺不到的感受。但也唯有在閱讀之中，你可以經歷那種私密的，肉眼無法察覺的變化。一但經歷過，你與之前的你，又有了一些不同。」、「我早就知道我的一生便是為了寫小說而來，我只要好好去實現我的人生之路，透過這些小說，將我內在無法以簡短文字敘述與表達的事物，慢慢地寫出來。」

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