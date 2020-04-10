泡澡看書結果悲劇　雷姆一起洗香香...他靠冰箱讓泡爛小說「死亡回歸」

記者周偉承／綜合報導

大家應該多少都有看書看到一半，不小心把水杯打翻弄濕書本的經驗吧？是不是恨不得剁手手，咒罵自己手殘呢？如果整本書泡進水裡肯定更心死吧？一位網友日前就在泡澡時一邊看小說，結果整本書泡進浴缸裡，不過一度崩潰的他，竟然靠冰箱就讓濕掉的小說起死回生！

▼被泡爛的《Re：從零開始的異世界生活》第2集。 （取自Twitter@Deeeeese7，如遭刪除請見諒，下同。）

越是覺得不會發生，就越可能發生悲劇。日本一位網友最近在泡澡時一邊看小說，原本是愜意享受的時刻，沒想到泡到整個人迷迷糊糊的，手一滑就讓小說跟著一起洗香香了。被吐槽為什麼要帶小說進浴室的他表示，因為老婆都把浴缸上的蓋子掀開一半，鋪上毛巾再把小說放在上面看，自己也就跟著有樣學樣，沒想到會發生悲劇…

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「好想『死亡回歸』啊」，雖然崩潰到想跟小說裡的角色一樣死掉再重來，但他還是趕快上網求救，得到了其他網友「可以把書冰到冰箱」的回覆。照著做後還真的讓整本書起死回生了！「可以看！可以看啊！真是太感謝（網友）告訴我方法了！！」

▼就這樣冰在冰箱一整天。

興奮的他也把「回復」過程分享到推特上，首先把書放進夾鏈袋裡不封上開口，接著將書本直立放進冰箱，夾鏈袋開口的部分要朝上，冰一整天後書會變得硬梆梆的，這時將形狀平坦的重物壓在書本上，這位網友當時壓上了約4、5公斤的沙發墊，放置了約6個小時，整本小說在解凍後就大復活了！真的「死亡回歸」了！這次有趣的經驗也被日本各個網站分享轉載，甚至連電視節目也報導了網友的悲劇體驗以及這項生活小技巧！

▼如果在書本濕掉時，硬要將書頁翻開，可能會不小心撕破，但是照網友的方法就能安全恢復原狀了！



