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一場瘟疫各種人性！那些小說教我們的事　諾貝爾文學獎經典殘酷映照真實世界

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▲▼小說,瘟疫,武漢肺炎。（圖／翻攝自Pixabay）

▲人類自古以來面臨不少次瘟疫威脅，小說家也因此而寫下經典名著，提醒世人莫忘歷史血淚。（圖／翻攝自Pixabay）

記者張芳瑜／綜合報導

金鼠年初始，武漢肺炎疫情仍在持續炎燒中，中國大陸實施封城，坐困愁城的人面臨醫療資源短缺、居家隔離嚴重影響生活日常，以及不知何時輪到自己的恐懼之中，衝出圍城的人流離失所，猶如過街老鼠人人避之惟恐不及。疫情擴散全球，隔海觀望的人們心中憂懼，害怕災禍降臨，有人力求自保後助人，有人氣憤自私行徑，還有人趁機發災難財。一場瘟疫展演各種人性，在這個盡量避免出入公共場所、戴上口罩隔絕接觸的時刻，正適合待在家裡、遁入書中，2本上個世紀關於傳染病主題的小說，現今看來依然不過時，並且提供人們一個反思的機會。

《鼠疫》

請繼續往下閱讀...

法國文豪卡繆於1947年出版的小說，此書一出震撼文壇，也使卡繆獲得1957年的諾貝爾文學獎。故事敘述北非濱海城市爆發鼠疫，人民從一開始的無人在意，馬照跑舞照跳，到事態嚴重封城後的人人自危，官方則是抱持怕事的逃避心態，不願直面疫情以至形勢失控。故事裡有醫生、記者站到第一線拼死對抗疫病，部分神職人員和身分微小的公部門職員與一般百姓奮不顧身保衛守城。在專家意見、宗教思想、生離死別之中，看見人性的脆弱和光輝，明明是虛構小說卻像極一則預言，精準地重現在真實世界中。

《盲目》

此書是1998年諾貝爾文學獎得主薩拉馬戈於1995年發表的小說。故事開頭就描繪一場眼盲疾病在人群中擴散開來，城市陷入大亂狀態，當局為免情勢更加不可收拾，下令將盲者全關進精神病院，不從者死路一條，但進入病院之中同樣面臨考驗，因為沒人看得見，病院裡的盲者恣意將心中的罪惡念頭化做行動，爭搶物資、械鬥傷人，隨地大小便、強暴婦女等，這一切都看在為了陪伴先生而假裝失明的醫生太太眼中。薩拉馬戈在獲獎時說過，「盲目並非真的盲目，這是對理性的盲目。我們都是理性的人，但是沒有理性的行為。」當不明由來、無可治癒的病疫向人類文明理性運作的系統襲來，即使害怕也必須親眼直視。

防疫期間，不妨就窩在家裡閱讀作家描繪的警世故事，細細感受情節和現實世界的相互映照，也透過反省深思，在網路世界或現實生活中，為自己和他人留下一段冷靜且理智的安全距離。

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