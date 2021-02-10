超靈！初一走春「把握3時程」好運整年...專家：走滿365步財富雙收

▲大年初一的第一趟出門「走春」，選對方位可以把財富和好運都帶進門。（圖／翻攝自pixabay）

文／陶文

台灣諺語：「走春，走春，愈走愈春。」其中的「春」有「儲存」、「圓滿」、「豐盈」和「順心如意」的意涵。大年初一第一次出門就是「出行」，也稱為「走春」，是運用「奇門遁甲」的時空旺運策略，迎接最好的吉氣讓「好的開始，成為成功的全部」。「焚香開門」：亦即「開財門」，其實零點的「三元吉時」的放鞭炮就已經執行。

2021年的大年初一是「辛卯日」，擁有「坐擁偏財祿」與「文昌星」的特質，是一種智慧生財、財源廣進的磁場，所以「焚香開門」和「三元及第」的「接財神」，為的就是發財富和興事業。卯時則是今年「焚香開門」的吉時，「焚香關門」則取未時，是將好運與財富收入家宅的大吉時。

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「出行」：大年初一的第一趟出門，亦稱為「走春」、「走喜神方」或「行大運」，至少走365步以上，代表好運一整年。逢人道恭喜，具有「心想事成，旺財旺運」的吉利之應。此法十分應驗，想好運旺旺來就一定要執行。出行吉時和方位：

卯時（偏財祿時5點15分至6點45分）

東北方「休門」，又是太歲「景門」與「陽貴方」，又是九星「吉慶方」，此方出門拜拜「寅做卯發」，旺貴人，興事業，旺家業，幸福美滿。

辰時（7點15分～8點45點）

正南方「休門」，又是太歲星的「開門」與「陰貴方」，又是九星「官貴方」，此方出行代表加官晉爵，事業興盛繁榮，更上一層樓。正南方行走大約365步之後，轉往西南方，迎接太歲「喜神」，照拂一整年。

未時（13點15分～14點45分）

是這一天的「財星入庫時」，想廣納財富，升官發財，請往正西方「生門」出行，此方為太歲「天乙貴人方」，又是九星「大財富方」。此方出行可營造名利雙收好吉氣。

本文摘自《2021牛年開財運賺大錢》／陶文（易經財經專家）／時報出版