春節初一至初五開運法公開！整年22天「財神能量最強」吉日快筆記

文／湯鎮瑋老師

在台灣童謠〈正月調〉裡，有一段大家耳熟能詳的順口溜：「初一早，初二早，初三睏到飽，初四接神，初五隔開……」新春期間的頭五天，是迎新接財的關鍵時段，也是催旺整年運勢的最佳時機。讓阿湯哥告訴您，初一〜初五春節連發的必旺祕法！

▲春節開運。（圖／取自免費圖庫pixabay）



大年初一 新春賀正

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「開正」，即春節迎新，也叫「開春」。大抵按農曆曆書上所定的吉時及方向，焚香、放鞭炮，開門大吉；當「開正」時刻一到，家中大小要齊燒香、祀神明、祭祖先、燃爆竹，滿街瑞氣，喜氣洋洋，共同歡樂迎接新年。

新年第一天聚財旺運的好方法，即是選定吉時，在財方位布置招財除穢包或有搖錢樹圖案的招財畫作，可以凝聚財氣，迅速招財！

大年初一出行稱為「行春」，「春」與台語的「剩」諧音，象徵財氣和食祿都能有剩餘之意；而行者則有聯誼、祝福之功能。男女老幼穿上新衣「行春」、「走春」，大都是到寺廟拜拜或到親友家中拜年，又稱為「賀歲」、「賀正」，無論是電話拜年、簡訊拜年、手機通訊軟體拜年等，在正月初一這天一定要互相道賀新禧，說些如「恭禧新年」、「恭賀發財」等的吉祥話，讓自己和親友的運氣都能旺旺來！若遇小孩來拜年，別忘了賞個紅包，討個喜氣，活絡財氣！

此外，俗語有云：「初一早吃齋，巧贏吃一年菜」，民間習俗中在正月初一這一天，早餐必須吃素，且不能吃粥、喝湯，因為粥湯象徵貧窮。正月初一的午餐俗稱「開葷」，鍋中須烹煮雞鴨魚肉等各種食材，象徵一年中都會菜餚豐盛，食祿無缺！大年初一是新年開始，除了開運事項外，也有許多禁忌，切記不能觸犯。例如：忌打破碗、玻璃等，以防破財運；忌洗頭、洗澡、洗衣物，才不會將財運及財富洗掉；忌叫人名催起床，會讓對方整年都被人催促；忌睡午覺，會懶散、影響事業運；忌吃稀飯，會導致一整年貧窮；忌吃葷食，因為忌殺生；忌煮新飯，要吃除夕留下來的過年飯；忌吃藥，以求新的一年身體健康。

▲正月初與親友說吉祥話，讓自己和親友的運氣都能旺旺來。（圖／取自免費圖庫pixabay）



大年初二 回娘家

大年初二是已出嫁的女兒回娘家「作客」的日子，又稱「迎婿日」。這項習俗的原意是父母對出嫁女兒的關懷，而女兒回娘家必須準備「伴手禮」給娘家兄弟，除了代表自己在夫家的生活過得不錯，同時也有帶財回娘家的意涵。在這天，也可於門口鋪放紅色地墊，象徵迎賓招財！

大年初二也是民間習俗中「做牙」的日子，必須準備禮供祭祀在地財神——土地公，尤其家中營商者更要準備牲醴、水果、香燭、紙錢等，到公司或住家附近的土地公廟誠心祈拜，以求新的一年能夠生意興隆，財客源源不斷！

此外，大年初二也有許多禁忌要遵守，以免對運勢不利。例如：忌洗衣物，才不會將財運及財富洗掉；忌回門禮為單數，由於傳統上認為單數不吉利，女婿帶回娘家的禮物必需成雙。

大年初三 睏甲飽

大年初三俗稱「赤狗日」，相傳熛怒之神「赤狗」會在這天下凡間，人們遇之則凶，易有口角紛爭，因此這天不適合外出拜年；另外，「赤」字含「赤貧」之意，外出沖犯赤狗就會帶來貧窮，且身心經過前兩天走春拜年、回娘家的忙碌，到了大年初三，最好多待在家裡休養生息。在大年初三這天沐浴時，不妨使用淨身鹽，可淨除赤狗日的穢障，準備初四歡喜接神。

在傳說中，大年初三的晚上是「老鼠娶親」的日子，所以一般人都會提早睡覺，避免深夜點燈，以免騷擾鼠輩親事。當晚還有「老鼠分錢」的習俗，在家中角落灑鹽、米、糕餅等供鼠輩們享用，這些給老鼠的食物稱為「米粧」，寓意於新的一年與老鼠共享收成。

▲初三多待在家裡休養生息，可用淨身鹽沐浴除穢。（圖／取自免費圖庫pixabay）



大年初四 接神

在傳統習俗中，大年初四是「接神日」。在舊年臘月二十四日升天奏報的諸神，謁見玉皇大帝並回報人間善惡後，都在初四這天回到人間。

根據俗語「送神早、接神晚」，所以一般接神時辰多在接近中午的時候。為了表示不會忘記有功於人間的諸多神明，因此要以各種不同的祭祀回報，一般都要準備豐盛禮供、香燭紙馬恭迎諸神回返，祈求新的一年繼續保佑全家平安，家運昌隆。由於大年初四要接神，因此這天忌出遠門，必須在家恭敬迎接眾神明、灶王爺與家神回來，而且相傳灶王爺會一一點名，所以家人不宜外出。

大年初五 隔開

大年初五又稱「破五」、「隔開」，意思是說，新春的節目到了大年初四就算告一段落，日常作息應恢復正常，新年期間的諸多禁忌也不再成立。新正結束，商家開市大吉，門口貼上大大的紅字——「開張大吉」，能祝願客如雲集，財源滾滾。

大年初五這天也是五路財神生日，應要擇一最早吉時，打開家中大門和窗戶，並燃香表示歡迎財神，此外，還要供牲醴、點蠟燭、燒金紙、放鞭炮，以「迎財神」，通常又稱為「祭財神」或「接路頭」，但願財神爺能把金銀財寶帶來家裡，滿足人們想發財的希望，在新的一年裡大富大貴，財運大發。

大年初五要將過年期間所製造的垃圾清掃乾淨，有「送窮」的意涵，象徵將窮困送出家門，掃地時則要從外往裡面掃，才能將金銀財寶統統掃進來。

納財吉日（求財、補財庫，財神能量最強的黃道吉日）

▲納財吉日（圖／湯鎮偉老師提供）



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