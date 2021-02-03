立春決定整年運氣！「吃什麼、開財運方法」一次看

▲立春是二十四節氣之首，代表新的一年開始，這天開運效果相當顯著。（圖／pakutaso）

實習記者高琳景／綜合報導

今（3）日適逢農曆12月22日的節氣「立春」，即太陽到達黃經315°之時，從今天一直到立夏，都稱為春季。立春有什麼習俗、做什麼會旺呢？命理專家柯柏成指出，「因為牛年有些生肖犯太歲，建議屬牛、羊、馬、狗和龍，可以躲春（俗稱：躲太歲以保1年平安）。」他也教大家立春開運法。

據農民曆記載，立春是第二十四日節氣中的第一個節氣，象徵春天來臨，農民必須準備春耕。而立春要吃春捲，用餅皮包裹生菜，祈求身體健康，也稱之為「咬春」，也象徵好運和財富。

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▲立春要吃春捲，祈求身體健康。（圖／高雄美食同好會提供）

命理專家柯柏成即在臉書發文表示，今年的立春在2021年2月3日（三）晚上22時57分交換節氣，從這個時間點之後就正是進入牛年。俗話說「一年之計在於春」指的是，立春這個節氣為24節氣之首，既然是新的一年開始，作一些開運法是相當有效的。

1.去衰事、病痛：

可以試試「淨身法」。在這一天的11時至13時這個時間點，用菊花、艾葉、甘草、榕樹葉、老薑片，每一種各七片，放在熱水里浸泡，之後清潔全身，當然能泡澡更好。

2.驅小人、招貴人：

在22時57分後，於自己住家的正中心點靜坐半小時，如果不習慣靜坐的，誦經念佛號更佳，時間不允許的請至少念誦21遍「南無消災延壽藥師佛」以達到一年開頭驅小人的佛力加持。

3.開運：

立春亦諧音「利存」。可以在這一天的上午9點至11點，到住家南方或西方的已開戶銀行、郵局、農漁會或信用合作，存入168元、1680元或16800元，看自己的狀況許可，一直保持到年後元宵節再動用。這一點可讓自己的財庫在新的一年有著飽滿的財氣，實在不方便去存款的，起碼也在這個時間段放入這樣數額的錢在自己的皮包裡。