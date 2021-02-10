春節玩樂園超省！衝義大世界「屬牛門票88元」　搭車也能爽打折

▲高雄義大遊樂世界春節推出「屬牛88元」優惠。（圖／義大世界提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局協調主題樂園業者，將於今年寒假、春節連假期間推動優惠方案，在2月10日到16日間，六福村門票全面5折，只要499元，12歲以下免費入園；義大世界則推出「屬牛88元」活動，等於可享一折優惠，若雙人入園則只要888元，為原價5折。

在寒假、春節期間，小叮噹科學主題樂園全票優惠380元（原價76折）、兒童票350元；小人國3歲以上未滿6歲、65歲以上、出示媽媽手冊者門票420元，6歲以上門票特惠550元。

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麗寶樂園在初一到初五期間，12歲以下兒童於每日下午1點前於探索世界票亭購票，即贈500元度假區現金禮券。九族文化村在1月30日至2月11日間，門票優惠680元再加送日月潭纜車。

▲春節搭車玩主題樂園可享折扣。（圖／義大世界提供）

在公共運輸優惠部分，2月12日到16日間搭乘新竹客運，憑車票至小人國購票門票450元（原價53折）；2月1日到3月1日憑大眾運輸票根，至六福村購票599元（原價6折）；小叮噹科學主題樂園憑任一大眾運輸購票證明，門票350元（原價7折）；搭乘台灣好行，憑票根購買劍湖山世界門票450元（原價5折）。

全台主題樂園網「2021寒假及春節主題樂園活動方案」：https://www.themepark.net.tw/NewsDetail/f1846ff8a06e49529ed6ff7b6ee43507