年輕妹被甩！網購「超嗆大禮」送前男友…鄰居阿姨看哭了

▲女生被甩網購超大驚喜包送前任。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

驚天大禮物！山東省淄博市的一位男子日前收到了1噸的洋蔥，竟是自己前女友送的。前女友網購時還備註了「只要放在大門口」，讓前男友自己搬，甚至留下霸氣字條表示，「前任！我哭了3天，這下該你哭了！」對此，男主氣炸，也拒絕領走這1噸洋蔥。

據《中國山東網》報導，山東省淄博市一位趙姓女生日前被男友甩了，令人意想不到的是，她直接寄了一份讓人「淚目」的情人節禮物給對方！壯觀的場景被鄰居拍到。社區居民張阿姨透露，「她男友哭沒哭我不知道，反正我是被嗆哭了！整個社區都彌漫著一股濃濃的洋蔥味。」

據悉，兩人在一起了1年，為了增加男友的愧疚感，趙女網購了1噸洋蔥，直接寄到男友家中，還特別叮囑商家到貨後不用聯繫收件人，直接堆在門口，聲稱「絕不退貨」，甚至為了讓男友流淚，還加錢委託商家定制了一個紙條，「前任！我哭了3天，這下該你哭了！」

還在失戀陰影中無法自拔的趙女痛苦表示，二人1年多的感情，自己就這麼被單方面分手了，很不甘心，在家哭了整整3天，最後一想不能便宜了前男友，希望用這一整車洋蔥嗆出他的眼淚，讓負心人良心發現，「錢也不算貴，又不是出不起這個錢，感情是兩個人的事，不能只有我哭！」

對此，趙女前男友回來後看到家門口被1噸洋蔥攻陷，氣憤表示，因為前女友行為太過分，自己忍受不了才提出分手，「我這個前女友到處說我分手都不哭，分手不哭就一定是渣男嗎？」

目前，兩人依然沒有協商出解決辦法。

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