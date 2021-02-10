一個人吃熱炒！老饕大推「這3道」必點　再曝1菜色：測店家實力

▲很多人都會在熱炒店聚餐。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳致平攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人若想聚餐，都會選擇俗又大碗的熱炒店，香噴噴的下飯好料配上飲料，真是過癮極了！不過，一名自稱邊緣人的網友就好奇，若獨自一人卻想吃熱炒，應該要怎麼點呢？貼文一出，立刻引發熱議，其中就有不少網友大推「苦瓜鹹蛋」、「鳳梨蝦球」和「炒飯」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「一個人吃熱炒該怎麼點」為題丟出討論，他自稱是沒朋友的邊緣人，雖然熱炒越多人吃就能點越多道菜，且還能吃得越開心，但他仍敵不過內心渴望，也顧不得女友不在身邊，最終便獨自衝往熱炒店飽餐一頓。

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原PO分享當天點的菜色，除了白飯外，還有一盤沙茶空心菜炒肉和一盤水晶油雞腿配薑絲；與此同時，他就好奇「有沒有自己一個人吃熱炒，該怎麼點的八卦？」

▲原PO提問，一個人吃熱炒要怎麼點呢？（圖／翻攝自PTT）

不少網友的口袋名單都有苦瓜鹹蛋、鳳梨蝦球和炒飯，「蝦仁炒飯」、「苦瓜鹹蛋」、「點炒飯」、「脆皮大腸、炒羊肉、鳳梨蝦球」、「鳳梨蝦球、鐵板豆腐、鹽酥龍珠、三杯中卷、炒飯」、「鹹蛋苦瓜啦」。

此外，也有網友建議，「叫盤炒九孔測一下店家實力，嫩而不乾才是好功夫」、「蒜泥白肉」、「溪蝦，胡椒加多一點」、「辣炒海瓜子」、「一個人至少也要五盤菜」、「看起來不錯，下一盤點什麼慢慢想就好了」。