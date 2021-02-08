　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

餐廳客人伸手酒精消毒　輕輕一按「轟隆轟隆」鐵捲門掉下來！

▲▼餐廳客人伸手酒精消毒　輕輕一按「轟隆轟隆」鐵捲門掉下來！。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲客人以為牆上這兩台是酒精機，不料按下去瞬間聲響大作...（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

網搜小組／柯沛辰報導

桃園一名女網友8日到餐廳用餐時，看到一位客人錯把鐵門開關當酒精機，順手按下想消毒，不料店內頓時聲響大作、鐵捲門也隨之降下，嚇得客人趕緊再壓一次。事後，女網友PO出現場照片，讓上千人笑瘋「真的太像了啦，難怪弄錯」掀起熱議。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼照片表示，當時來裝醬料的客人，順手按了牆壁上的機器想要手部消毒，怎料店家的鐵捲門開始拉下，還發出「轟隆轟隆」的聲響，讓整間店的人瞬間傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO笑說，這位客人見狀馬上按鈕，把鐵門收回去，裝作什麼事都沒發生，但她目睹事發全程，「很想問老闆一天會被誤按幾次」。

許多網友看完笑翻，「媽呀，太像，根本絕佳位置」、「原來是觸動了金字塔的開關」、「超有畫面！笑死」、「一鍵全店隔離」、「手上還端著醬料不知所措」、「強迫關門」、「轟隆隆隆！衝衝衝衝！拉風…引擎發動！」

還有人分享類似超糗經驗，「我是往後坐背壓到開關，直接關了半間店的燈，其他客人以為有人要求婚之類的」引發討論。

▼有網友貼出同樣型號的開關，笑說「要貼張標籤（提醒）」。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲▼餐廳客人伸手酒精消毒　輕輕一按「轟隆轟隆」鐵捲門掉下來！。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

►歐舒丹護手霜一支不到250元！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／台灣東部凌晨地震狂搖13秒　台北有感

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

餐廳客人伸手酒精消毒　輕輕一按「轟隆轟隆」鐵捲門掉下來！

帶傘敲春雷！鋒面「大雨彈」炸小年夜　一張圖看全台雷雨變天

台灣通報第一例！台男電子煙吸1年　「肺炎住院4次」

快訊／全台垃圾車大遲到！滿街人苦等「變屍速列車」　關鍵原因曝

至少留2本！全聯紙本DM神級妙用大公開　婆媽齊喊：要變搶手了

台灣燈會小提燈「活力牛」造型出爐　移展後公布發放資訊

春節到博物館走春！文化部實施人流管控、防疫措施一次看

國際機場協會認證　桃園機場榮獲「傾聽旅客心聲獎」

他年薪不到50萬求救「長輩紅包該怎麼包？」　網勸：別打腫臉

從各大感情專版看「不忠+冷卻+前任」問題　挖出網友心中3大感情地雷

國道1號彰化「4車連撞」嚴重事故！1死5傷

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診　套套跟潤滑液是自己用(更)

辣模子涵現身好市多

板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝光　YouBike男目睹傻了(更)

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

送餐到天母豪宅女主人熱情應門 下秒「降千元紅包」外送員暈了！

在叫我嗎？牠現「超不科學回眸」 130度凹頭露燦笑：這角度比較帥

國道1號深夜「4車連環撞」2死4傷　車翻覆被甩出！55歲男當場身亡

國道逆向「時速破百」狂飆24.5km！警網攔截見熟女　脫序原因曝光

曾國城又被爆性騷擾「腿亂滑磨蹭女導」　發聲明回應了

餐廳客人伸手酒精消毒　輕輕一按「轟隆轟隆」鐵捲門掉下來！

帶傘敲春雷！鋒面「大雨彈」炸小年夜　一張圖看全台雷雨變天

台灣通報第一例！台男電子煙吸1年　「肺炎住院4次」

快訊／全台垃圾車大遲到！滿街人苦等「變屍速列車」　關鍵原因曝

至少留2本！全聯紙本DM神級妙用大公開　婆媽齊喊：要變搶手了

台灣燈會小提燈「活力牛」造型出爐　移展後公布發放資訊

春節到博物館走春！文化部實施人流管控、防疫措施一次看

國際機場協會認證　桃園機場榮獲「傾聽旅客心聲獎」

他年薪不到50萬求救「長輩紅包該怎麼包？」　網勸：別打腫臉

從各大感情專版看「不忠+冷卻+前任」問題　挖出網友心中3大感情地雷

快訊／台灣東部凌晨「地震狂搖13秒」　震度3級台北有感

PTT、Dcard熱門粉底液實測！6款新品的適合膚質、持妝度大公開

軍政府領導人說話了！緬甸將舉行選舉　政權交給勝選者

印度洪災增至18死203失蹤　當局計畫賠償罹難者15萬元

蔡英文「政績看板」全國各地陸續亮相！　新北、台南、屏東搶先看

「玻璃糖花束」讓女孩淪陷！玫瑰特殊色超仙氣　鬱金香變晶透更浪漫

起範「為了守護SJ拒上綜藝」！　韓網讚嘆：難怪退團後粉絲一樣支持

過年「臉書曬年菜」　先看《料理之王》學兩招再秀！

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

大雨彈炸小年夜　一張圖看全台變天

台男電子煙吸1年　肺炎住院4次

快訊／垃圾車大遲到！滿街人苦等…關鍵原因曝光

餐廳客人酒精消毒　一按鐵捲門掉下來

案925確診同仁爆南部紡織廠沒消毒　指揮中心回應了

全聯DM妙用　婆媽齊喊：要變搶手了

趙少康喊參選！命理師預言：很大機會當選

「3生肖」年前財運爆棚！一路旺到大年初二

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

他年薪不到50萬求「長輩紅包該怎麼包？」

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

知名刀療師性騷擾！Youtuber被「扯褲摸私處」

今年紅包行情表出爐！三大禁忌注意　「最大包」要給她

女網紅當牙助「已婚醫師」下令：膝蓋揉我腰呻吟　竟還被閨蜜檢討

更多熱門

相關新聞

防疫新常態！　施振榮推動「企業視訊拜年」

防疫新常態！　施振榮推動「企業視訊拜年」

受疫情影響，宏碁（2317）創辦人施振榮再次呼籲大家以視訊拜年，落實防疫新生活，未來視訊拜年將成為新常態，透過視訊企業新春團拜可以多點連線，還可以跨區、跨國拜年，值得推廣。

新北宮廟齊心防疫　取消超過80場大型活動

新北宮廟齊心防疫　取消超過80場大型活動

寶瓶星號去年今天靠泊基隆港　林右昌：守住防疫第一線

寶瓶星號去年今天靠泊基隆港　林右昌：守住防疫第一線

美德醫療暖捐百萬防疫物資　緩解全球醫療資源緊張狀態

美德醫療暖捐百萬防疫物資　緩解全球醫療資源緊張狀態

壽山巖觀音寺　祈福落實防疫作為

壽山巖觀音寺　祈福落實防疫作為

關鍵字：

鐵捲門酒精消毒餐廳桃園防疫

讀者迴響

熱門新聞

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

翁立友又被控性騷擾！

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

大雨彈炸小年夜　一張圖看全台變天

路路「錯是他卻是我害怕」揭幼稚園慘遭遇

貪財啦！　4星座彩券偏財運爆棚

23歲女被男友榨乾跳樓慘死！遺書痛訴他真面目

台男電子煙吸1年　肺炎住院4次

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

曾國城承諾會更謹慎　受害廣告導演回應了

他超商ATM忘取錢…女房仲「一把抓」走人花光

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

萬華16歲高中生夜出訪友　突倒地暴斃

更多

最夯影音

更多
國道1號彰化「4車連撞」嚴重事故！1死5傷

國道1號彰化「4車連撞」嚴重事故！1死5傷
80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診　套套跟潤滑液是自己用(更)

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診　套套跟潤滑液是自己用(更)

辣模子涵現身好市多

辣模子涵現身好市多

板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝光　YouBike男目睹傻了(更)

板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝光　YouBike男目睹傻了(更)

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面