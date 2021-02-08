餐廳客人伸手酒精消毒　輕輕一按「轟隆轟隆」鐵捲門掉下來！

▲客人以為牆上這兩台是酒精機，不料按下去瞬間聲響大作...（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

網搜小組／柯沛辰報導

桃園一名女網友8日到餐廳用餐時，看到一位客人錯把鐵門開關當酒精機，順手按下想消毒，不料店內頓時聲響大作、鐵捲門也隨之降下，嚇得客人趕緊再壓一次。事後，女網友PO出現場照片，讓上千人笑瘋「真的太像了啦，難怪弄錯」掀起熱議。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼照片表示，當時來裝醬料的客人，順手按了牆壁上的機器想要手部消毒，怎料店家的鐵捲門開始拉下，還發出「轟隆轟隆」的聲響，讓整間店的人瞬間傻眼。

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原PO笑說，這位客人見狀馬上按鈕，把鐵門收回去，裝作什麼事都沒發生，但她目睹事發全程，「很想問老闆一天會被誤按幾次」。

許多網友看完笑翻，「媽呀，太像，根本絕佳位置」、「原來是觸動了金字塔的開關」、「超有畫面！笑死」、「一鍵全店隔離」、「手上還端著醬料不知所措」、「強迫關門」、「轟隆隆隆！衝衝衝衝！拉風…引擎發動！」

還有人分享類似超糗經驗，「我是往後坐背壓到開關，直接關了半間店的燈，其他客人以為有人要求婚之類的」引發討論。

▼有網友貼出同樣型號的開關，笑說「要貼張標籤（提醒）」。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

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