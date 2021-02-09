「捲款偷黃金」落跑出境！人妻見老公崩潰冷回：跟我睡不用錢？

▲越南女子嫁來台灣1年多，卻捲款逃回國，丈夫崩潰請求離婚獲准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

一名越南籍女子小君（化名）嫁來台灣一年多後，卻突然離家出走，甚至還拿走丈夫的現金及黃金等貴重物品。經丈夫阿宏（化名）報警，才發現小君已跑回越南，於是立刻用LINE與對方連繫，並試圖挽回，但沒想到小君竟回訊嗆，「你跟我睡覺不用錢嗎？」讓他憤而向法院訴請離婚獲准。

阿宏提告主張，小君是越南人，2人2017年12月20日結婚，並定居在高雄，但沒想才接婚1年多，他2019年7月23日下班返家時，卻發現小君離家出走，且家中金錢、黃金等貴重物品全都消失無蹤，他於是趕緊報警，並請移民署查詢，才知道小君已返回越南。

阿宏表示，起初他試圖用LINE跟小君聯繫，並想挽回，但沒想到，對方卻回訊嗆，「你跟我睡覺不用錢嗎？我給你不用錢嗎？黃金啊，我沒有錢了，我買機票賣掉了」後，2人就此失聯，讓他心寒憤而向法院請求離婚。

高雄少年及家事法院審酌，人妻並沒有在法院審理時到場，也沒有提出書狀作出任何聲名或陳述，採信人夫的主張，判准2人離婚，全案仍可上訴。

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