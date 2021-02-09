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古拉退團怒曝月薪僅6k！控公司逃漏稅…「在不瘋狂」負責人妻遭起訴

▲▼古拉控前東家逃漏稅，負責人妻子遭起訴。（圖／翻攝古拉臉書）

▲古拉控前東家逃漏稅，負責人妻子遭起訴。（圖／翻攝古拉臉書）

記者劉昌松／台北報導

網紅古拉2019年底發布影片，宣布離開「在不瘋狂就等死」，並控訴在公司遭遇不平待遇，包括月領6000元、遭歧視原住民身分等，隨後也向檢警告發公司「狂人娛樂」涉嫌逃漏稅、偽造文書等。對此，台北地檢署調查後認定狂人娛樂負責人的妻子曾琦錡涉有重嫌，並將她依法起訴。

古拉2019年間發布一段影片宣布，與在同公司任職的女友自行退出團隊，並且點出公司的7項霸凌行為，指控公司歧視他的原住民身分，甚至說出，「原住民都很懶惰」等言論。此外，更誇張的是，公司年收6000萬元，但他每個月卻只領6千多，「當然不是每個月都這樣，偶爾有個8、9000，破個小萬，去年參與電影有領比較多。」

古拉表示，直到某次他因右腳蜂窩性組織炎復發，嚴重到不能正常走路，讓他被迫取消工作，豈料卻被公司懷疑是在裝病，且還以「要幫大家節稅」等理由，項每人收取自然人憑證，後來才發現公司竟然低薪高報，最後決定與女友向檢警舉發公司涉嫌偽造文書及逃漏稅。

對此，台北地檢署介入調查後，公司負責人李國瀧妻子曾琦錡坦承低薪高報，但是是為了減稅。不過，檢警還查出，狂人娛樂2017年虛報2人薪水45萬，並未逃漏稅，但到了2018年後，再虛報2人薪水16萬，而這次總共逃漏稅2萬9300元，檢警因此認定曾琦錡涉有重嫌，最終依偽造文書及違反《稅捐稽徵法》將她起訴。

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