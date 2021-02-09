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春節期間遏止趁機哄抬　新北交通局：加強稽查九份私人停車場

▲新北瑞芳遏止趁機哄抬 交通局：春節加強稽查九份私人停車場。（圖／新北市交通局提供）

▲春節期間遏止趁機哄抬，新北交通局：加強稽查九份私人停車場。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

10日開始就是農曆春節連假，新北市政府交通局會同瑞芳警分局加強九份地區私人停車場聯合稽查，針對停車場經營、停車費率標示、違規攬客進行蒐証及取締，一發現有違規情事，立即開罰，杜絕趁機哄抬停車費。

交通局停車管理科代理科長陳明湖表示，九份是新北市聞名國際的觀光旅遊景點，農曆春節假期更吸引大量遊客，為整頓九份停車秩序和維護民眾權益，交通局在假期前即派員稽查私人停車場，除針對未公開標示停車費率的業者依規定開罰1萬5千元外，同時呼籲當地停車場業者確實遵循相關規定，勿以身試法。

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此外，交通局在九份老街周邊道路豎立標誌牌面，警示停車場業者應自律，也提醒民眾發現停車場業者未清楚標示費率或收費不實，可撥打1999反映之外，連假期間，交通局將持續會同瑞芳警分局加強聯合稽查，針對私人停車場經營、停車費率、違規攬客等進行蒐証，一發現有違規情事，立即取締告發，絕不寬貸。

交通局表示，農曆春節期間出遊人潮眾多，交通局也籲請民眾多利用大眾運輸工具，如需開車前往，建議可免費停放在九號停車場、水湳洞停車場，再搭乘接駁車至九份老街，輕鬆享受九份的美食和美景。

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