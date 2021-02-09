▲2月10日世界豆類日，新北農業局與惜食餐廳合作「豆」知識。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為避免食物浪費，推動「惜食分享餐廳計畫」，配合2月10日「世界豆類日」，農業局也特別與惜食分享餐廳-植日生手作蔬食合作，傳授豆類的豆知識，包含大豆介紹及印尼傳統豆類製品-天貝的料理食譜，有興趣的民眾不妨可以趁年假期間，買料理所需的格外品及天貝來試作美味料理。

農業局表示，植日生手作蔬食位於臺北市松山區，店長徐偉庭原本在新北市新店區擺攤，店名為馬鈴鼠手作蔬食，後來才搬遷到現址。店內為支持在地小農、友善農業及生態永續，多數食材選用友善食材，如宜蘭田董米，目前也嘗試將蔬果格外品納入料理食材。

▲植日生手作蔬食店長徐偉庭。

此外，店內料理平價且多元，包含輕食簡餐到份量足夠的咖哩飯，選擇應有盡有，且為避免顧客吃不完造成浪費，料理量都可以客製化調整。徐偉庭表示，購買有機、友善食材以及使用格外品，雖然會增加店內營業成本及人力負擔，但為了臺灣生態及環境永續，是值得付出的成本。

徐偉庭表示，這次配合世界豆類日，希望教導大家如何使用天貝及格外品蔬果製作美味的簡易料理。天貝是印尼的豆類發酵食品，口感扎實，而且豆類經天貝菌發酵後，不但保留豆類的營養，也更容易消化，是良好的養生食材，但因為臺灣民眾對於天貝料理方式不甚了解，因此總是望之卻步。

▲生天貝。

徐偉庭說，其實天貝用途多元，一般常見的作法，可以先將天貝煎過去除豆腥味，裹粉炸過，可以搭配漢堡或咖哩飯一同食用。顧客林先生表示，炸過的天貝，不論外觀和口感都類似雞塊，單吃可以品嘗到酥脆口感，如果佐著咖哩醬吃，香酥的口感配著濃郁的咖哩醬，又是另一番風味。

農業局長李玟表示，農業局成立「惜食分享餐廳計畫」係希望協助農民處理蔬果格外品，並與惜食分享餐廳一同減少食物浪費。這次搭配國際豆類日，特別邀請惜食分享餐廳分享美味食譜，希望除了讓民眾了解如何利用格外品及天貝，製作成美味的素食豆類料理，也希望大眾可以實際行動支持惜食分享餐廳。

李玟說，近期國內疫情較緊張，但民眾只要保持勤洗手、外出戴好口罩、維持社交距離、保持良好衛生習慣，仍可以安心到餐廳用餐。民眾如果對大豆豆知識與天貝料理有興趣，可以追蹤農業局FB粉絲頁。

▲翼豆黃金天貝咖哩飯。

▲天貝炸雞塊。

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