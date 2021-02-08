▲春節連續假期，新北「路邊停車位」調整收費時段。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

因應民眾返鄉過年，新北市2021年春節連續假期全市路邊收費停車格將於2月11日（除夕）、2月12日（大年初一）兩天暫停收費。新北市政府交通局停車營運科科長許芫綺指出，2021年春節連續假期將自2月10日至16日，為期7天，新北市全市路邊收費停車格於除夕、大年初一這兩天暫停收費；10日（小年夜）以及13日（大年初二）至16日（大年初五）。

許芫綺表示，除了板橋府中商圈、中和員山公園、金山老街、林口購物中心、三峽老街、鶯歌老街、淡水老街和深坑老街等地點因採買年貨、走春出遊的人車潮多，路邊停車格位維持正常收費，以維護停車秩序，其餘路段則暫停收費。

交通局提醒，春節連假期間請駕駛人注意停車的路段是否收費，如果在收費路段停車，駛離時卻未見繳費單或另有到期的繳費單，都可利用行動支付App（Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、橘子支付、LINE Pay Money、萬付通、遠傳friDay理財+等9家App），以及全國繳費網線上查詢繳費，或至「新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網」查詢。

另外，民眾若需居家檢疫或居家隔離，無法於期限內繳納新北市路邊停車費、辦理身障銷單，可郵寄或撥打1999、0800-007-550（您停車，服務您）免付費電話服務專線，或透過市長信箱提供車號（車種）及身分證字號等基本資料申請繳費期限展延，由交通局向衛生局、民政局核對資料後，即給予延長15天繳費期限；車主收到催繳單，繳費期限內為隔離期間，亦可申請撤銷工本費。

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