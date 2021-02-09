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26歲廚師小鮮肉「徵姐姐女友」：40歲以下　3條件掀萬人暴動

▲▼26歲廚師小鮮肉「徵姐姐女友」：40歲以下　3條件掀萬人暴動。（圖／戀愛公社）

▲男網友誠懇徵友，但開出的條件意外引發網友熱議。（圖／戀愛公社）

網搜小組／柯沛辰報導

高雄一名26歲男網友在臉書徵女友，稱自己身高179，目前擔任廚師、月入38K，名下有一棟透天厝，想找溫柔的女生，以結婚為前提交往，「年紀希望比我大，不要超過40歲」。由於男網友有車有房，內容誠懇，所以文章迅速爆紅，引發網友熱議。

原PO在臉書社團「戀愛公社」發文表示，他有車有房，也有穩定月入3萬8，獨獨缺女友，也到了想婚的年紀，「我想找溫柔的女生，年紀希望比我大，不要超過40歲都可以」。

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沒想到文章一出，立刻轟動社團，打破過往男生發文紀錄，而且短短2小時近萬讚、留言數破千，風向一面倒大讚原PO誠懇，留言區也幾乎一片友好、和諧。

許多女網友紛紛暴動卡位，「阿姨我離40歲還有幾個月，還來的及嗎」、「誠意滿滿」、「推一個，很老實的感覺」、「姐覺得你很棒」、「這個我可以」、「會煮菜的男生超加分」，還有男網友說，「可惜你不找男的，我愛上你了」、「男生收到，可以為你當偽娘」、「我切掉跟你」。

其中，有少數網友不以為然，留言調侃「莫非餐廳是自己家開的」、「家裡很有錢耶，這年紀這薪水，還能有車有房」、「小心遇到剝皮女」、「您真有勇氣，話說房子是父母的吧？」

不過，大部分網友都力挺原PO，「這社會有病，女的徵友沒什麼，男的徵友就酸到爆」、「內文不錯，簡潔有力，不狗腿不油腔滑調，難得一見的誠懇」、「我在男朋友28K的時候陪到58K，酸的人要不要照照鏡子」、「179公分加上房產，已經打趴酸民了」掀起討論。

▼原文短短2小時就有近萬人按讚、破千則留言。（圖／戀愛公社，下同）

▲▼26歲廚師小鮮肉「徵姐姐女友」：40歲以下　3條件掀萬人暴動。（圖／戀愛公社）

▲▼26歲廚師小鮮肉「徵姐姐女友」：40歲以下　3條件掀萬人暴動。（圖／戀愛公社）

▲▼26歲廚師小鮮肉「徵姐姐女友」：40歲以下　3條件掀萬人暴動。（圖／戀愛公社）

▲▼26歲廚師小鮮肉「徵姐姐女友」：40歲以下　3條件掀萬人暴動。（圖／戀愛公社）

▲▼26歲廚師小鮮肉「徵姐姐女友」：40歲以下　3條件掀萬人暴動。（圖／戀愛公社）

 

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