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她遭5富少性侵出庭崩潰！雙腳高舉猛踹桌...佛心媽原諒關鍵曝！

▲桃園市李姓男子去年1月間清晨6時許，騎車發現高中女生獨自上學，竟強拉女生至田間親吻猥褻，女生猛抓李男臉部反擊才免於繼續受害。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲北市一名女生遭昔日同校同學集體性侵，事後她出庭情緒崩潰甚至雙腳高舉猛力踹踢。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／綜合報導

北市富少集體性侵同為貴族學校的昔日女神級同學，女生因不勝酒力無力反抗，遭輪流猥褻指侵得逞。其中鄧男因愛慕女生許久，甚至感謝楊男的安排才有機會一親芳澤。女神出庭數度崩潰，但最後媽媽佛心原諒，使鄧、楊男等因和解並賠償80萬獲緩刑，對此也引發網友不滿，憤怒表示「這個媽怎麼不顧女兒崩潰、令人傻眼」，而母親原諒的關鍵也曝光。

案發回到2019年，女神級同學琳琳（化名）受邀一起與鄧、劉、施、楊、鄭男一行共6人前往士林區一家酒吧喝酒，凌晨又到KTV續攤唱歌。他們在包廂喝開後，一起玩骰子，並表示輸的人要喝酒，沒想到琳琳輸了多局導致喝下多杯威士忌，不久後醉倒在沙發上。

鄧男等見狀並輪流碰觸、親吻琳琳胸部，甚至以手指、舌頭侵犯琳琳下體，更惡劣拿出手機拍下琳琳隱私部位，上傳Instagram供人觀看。

愛慕琳琳許久的鄧男更表示「要在包廂開幹」，劉男則附和說「好」，豈料鄧男因為人太多導致無法勃起，提議「帶回家，等我酒醒一點再做」。一行人步出KTV外，琳琳看見警車想上前求助，遭鄧男強行拉上計程車，等待車輛等紅燈時，琳琳才奮力打開車門下車，跑向超商跟店員求助並報案處理。

▼事發經過1年多，琳琳出庭回憶事發當下情緒仍感到相當崩潰。（示意圖／pixabay）

▲▼女人,女性,崩潰,哭,難過。（示意圖／pixabay）

事發經過一年多，琳琳對於鄧男等人曾經否認犯行感到崩潰，在審理中經交互詰問時，因為屢次回憶當時發生的事而數度潰堤放聲大哭，並出現以筆猛力戳物，聽到鄭男反覆矛盾辯詞時，琳琳崩潰到將雙腳高舉踹踢指認室內桌子。

琳琳母親認為富少他們因年輕不懂事，經過審理程序及科刑教訓應該能使他們有所警惕，不敢再犯同樣錯誤，加上鄧男、劉男等依照和解條件履行賠償，才會同意給予改過自新機會，讓他們可以獲取減刑、緩刑機會。

士林法院依共同犯乘機性交罪判鄧男2年徒刑、緩刑5年，劉男1年10月徒刑、緩刑4年，楊男1年徒刑、緩刑4年，施男1年8月徒刑、緩刑3年；至於鄭男僅在公園撫摸並沒有在包廂內性侵，依強制猥褻罪判刑10月、竊錄身體隱私部位罪判刑3月並得易科罰金9萬元。最後法官審酌4男沒有前科、素行良好，犯後已深表悔意，也與琳琳達成賠償和解，宣告暫不執行，給予緩刑以勵自新。

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她遭5富少性侵出庭崩潰踹桌！　佛心媽原諒關鍵曝

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