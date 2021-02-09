第一次見家長！她貼心準備「伴手禮」　卻遭男友媽嫌棄：送這什麼

▲原PO第一次見男友爸媽。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友到男友家拜早年，禮貌上都會攜帶伴手禮過去，她選了豆瓣醬禮盒帶去，男友媽媽拿到禮物後很客氣地說謝。飯局結束後，她在廚房洗碗時，聽到男友爸媽在客廳閒聊，男友媽媽說「送這什麼東西，心意真的不是一般小」，讓她感到很難過，不知道該怎麼辦。

該名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，日前到男友家吃飯，第一次見面加上到人家家拜訪，總要帶點東西，因為家裡很喜歡吃辣，也有事先問過男友家裡的口味，但因為不知道吃辣的程度，怕送辣油會太辣對方不能接受，所以選擇比較大眾的豆瓣醬，殊不知卻被嫌棄。

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她表示，飯局結束後，她在廚房洗碗時，意外聽到男友媽在跟男友爸抱怨，認為她送的東西「心意真的不是一般小」，男友爸爸則緩頰，表示意思到就好，也沒有送人家什麼，男友媽則回應「那我今天煮這桌飯錢要跟她收？」她在廚房聽到這一段對話超難過。

▲不少網友都認為，送禮心意比較重要，但還是要挑選適合的商品。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出後，不少網友認為真的很母湯，「雖說送禮心意最重要，但第一去到對方家，還是乖乖的選擇大眾一點的禮品盒比較保險」、「不是東泉的她不要」、「禮盒無罪，心意無價，但是年節送豆瓣醬真的不太適當」、「送這個真的打槍」、「送豆瓣醬真的怪怪，就像我爸生病時候有人送豆腐乳」。

但也有人指出，「一罐豆瓣醬認清這個家庭不好嫁，挺值」、「心眼有夠狹窄的阿姨」、「這個阿姨不好應付，建議遠離她」、「這阿姨要是變婆婆不得了，快逃啊」、「分手吧，這種一結婚或是談到婚姻，沒完沒了」、「婚前就看清很好啊！如果以後結了婚才知道婆婆本性不是更慘」。