澳洲海關取走私菸！他送「空包彈」遭黑人突襲　綁住手腳丟卡車

▲原PO在澳洲遭到攻擊。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

一名在澳洲當卡車司機的男網友指出，去年五月時有一批走私菸，當時不知道那批貨是什麼，海關扣走之後將內容物取出，再把空包裝還給他請他送貨，過了一個月之後接到一個客戶表示要搬家，結果是圈套，三個黑人從後面攻擊他，手腳綁起來後載走，掙脫之後趕緊打給警察，但卻沒有得到幫助，讓他超傻眼。

該名男網友在臉書「爆廢公社二館」發文，負責在海關監管倉庫做提貨跟送貨，去年五月接到一批貨，裡面是走私菸，後來海關將內容物拿走，讓他送空包裝給取貨人，但是他完全不知情，是送完之後才知道，「據警察跟我說，那一箱價值高達50萬澳幣（約新台幣1065萬元）」。

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▼傷勢X光圖。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

他表示，紙箱子是澳洲很大家的寵物用品店，包裹註記也是寫寵物用品，「箱子裡面是裝貓抓板，把裡面挖空塞菸」，從外包裝根本不出哪裡不一樣。一個月後，他接到客戶要搬家的消息，到現場後有三個黑人拿著球棒從他後腦打下，才發現這是圈套，之後被綁住手腳丟上卡車，好不容易掙脫便立刻報警。

他提醒要來澳洲打工的人，「澳洲不是個安全的地方，要來請三思」，而且當地警察處理事情也很隨便，「現在警察開始踢皮球說找不到人，在澳洲遇到任何事情找警察都沒有用」。他之後也補充，「目前警察只抓到策劃綁架的兩個小弟 一個是馬來西亞人一個是大陸人，實際襲擊我的是黑人」。

他透露，一開始警察還威脅他不能告訴媒體，「說如果我把這事情報給媒體知道，他們就沒有辦法幫我」，但因為一直沒有後續，感覺警察只是在敷衍他，所以才打算把事情說出來。消息曝光後，引起許多網友回應，不少人都建議他快點回台灣，「台灣就不會有走私問題，頂多就是超買」、「趕快想辦法離開，回來台灣才是辦法」、「貨物被海關扣留就不用在送貨了呀，你被陷害了」。

▼原PO認為澳洲警察做事不牢靠。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）