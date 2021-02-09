公司禮盒驚見「7龍珠」！他傻爆求問「送這幹嘛」...網笑：年終自己許

▲有網友收到公司送的春節禮盒，打開後卻傻眼了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

農曆春節前夕，許多公司都會備年節禮盒送給員工。一名網友日前就收到一盒公司給的禮盒，他滿心期待的打開後，卻發現盒內裝的竟是「7顆龍珠」，讓他頓時傻眼，無奈的將照片PO網抱怨，「公司送一盒這個是要幹嘛？」笑翻不少網友。

一名網友近日在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示自己收到了公司給的禮盒，不過禮盒內裝的「禮物」卻讓他相當疑惑，從附上的開箱照片，只見裡面特地舖上金黃色的布當作襯墊，上面放著7顆透明的龍珠，每顆龍珠上還準確的標示了1顆星到7顆星，讓原PO相當傻眼，忍不住直呼「公司送一盒這個是要幹嘛？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本動漫《七龍珠》裡，只要集滿7顆龍珠就可以召喚出神龍許願。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

文章一出後引來許多龍珠迷前來朝聖，紛紛留言表示，「讓你許願」、「神龍來了能許更大的願望啊！」、「召喚神龍」、「七龍珠，快許願吧」、「繼續做夢」「就是跟你說：年終靠期許」、「大聲喊出來吧~~~~~神龍」、「可以許願，神龍會幫你實現」、「哇！可以跟老闆許願一棟房子」、「年終想要什麼，自己許願」、「佛心來的，不用苦苦去尋找了」。

也有不少網友猜測老闆送出龍珠的真正意圖，「按摩腳底的吧」、「叫你跟小朋友玩彈珠」、「防身用的」、「其實很簡單，今年尾牙什麼獎品都沒有，請員工自行許願！讓每位員工生氣！爆氣！成為超級賽亞人！」、「.去年沒賺什麼錢，把小孩不要的玩具拿來當獎品」、「你想要的，老闆給不起，只好送你這個許願用，夢裡什麼都有」、「跟飯一起吃」。

《七龍珠》是日本漫畫家鳥山明畫的格鬥冒險漫畫，描述有七顆名為「龍珠」的星球散布在各地，主角們為集齊七龍珠召喚出神龍實現願望而四處冒險奮鬥的故事。漫畫發行後引發世界各地廣大的迴響，也影響了許多如「火影忍者」、「航海王」等後世漫畫。