台灣首家玩具博物館開箱　館主超富有身家起底！13分鐘跪著看完

記者葉國吏／綜合報導

玩具收藏家別錯過的一家博物館！台北市鄭州路開了一間「哈比怪人之別館」，號稱是台灣首間玩具博物館，裡頭收藏了上千款珍稀公仔、電影角色雕像。YouTube頻道日前也直接開箱直擊，許多網友看完直呼「貧窮限制我的想像」，還有人透露館主Frank的來歷，原來就是中保科技副董事長林建涵。

▲哈比怪人之別館收藏許多等身大電影公仔。（圖／翻攝自Facebook／哈比怪人之別館Hobbistein’s Crib，下同）

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影片中可以看到「哈比怪人之別館」館藏玩具相當豐富，一開始就可以看到星際大戰、DC系列的超人、Marvel系列的鋼鐵人等等身公仔角色，日本動漫角色七龍珠、無敵鐵金剛也有。就連最近爆紅的「鬼滅之刃」系列公仔也有，無論是大小朋友都能在這找到屬於自己的角落。

特別的是，裡頭還有陳列寶可夢卡牌，YouTuber表示，館主說寶可夢卡牌是短期展示，而且裡頭還有一張價值數十萬的寶可夢卡牌，不過他沒明說是哪一張，鏡頭只有帶到噴火龍特別卡。許多網友看完這部直擊影片，紛紛留言說「貧窮限制我的想像」、「又跪著看完」、「每個男人的夢想模型館」。

▲除了等身大公仔，櫥窗裡還有各式動漫公仔陳列。



另外也有網友透露館主身分其實就是中保科技副董事長林建涵（Frank），YouTuber喬老師一開始也有分享日前訪問Frank的影片，Frank當時就說，會開這家博物館的用意就是認為「玩具不應該只是莊在盒子裡面，它應該出來跟大家透透氣，那才是玩玩具的感覺」。