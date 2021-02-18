部桃復工進展順利！　陳時中「掛保證」：明天可以恢復營運

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院1月初爆發院內感染，累計21人染疫，指揮中心也緊急擴大回溯相關接觸者居家隔離並採檢，部桃也提出改善計畫，預計最快2/19復工。指揮官陳時中今表示，部桃明天就可以順利恢復營運，整體來說，目前進展相當順利。

部桃院內不僅多名醫護感染，還進一步擴散到社區，更有護理師一家7口確診，指揮中心也執行部桃專案計畫，擴大回溯近5000人居家隔離，隔離期滿後全數採檢。

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部桃在復工前已提出改善計畫書，除了分艙分流之外，因為探病資料是紙本紀錄，接下來要做電子化，2/17已開專家會議討論，2/18會到現場巡查，只要經過專家確定，就可重啟復工；至於何時可以重新收治新冠肺炎患者，則還要經過專家審議。

另外，醫療應變組副組長羅一鈞也在昨日記者會上提到，這次部桃是群聚事件，因此復原計畫有一部分是檢討匡列接觸者和足跡追蹤，這是有提出一個試辦，資訊組已經開發出社交距離相關App，可以在醫院做推廣，App可以自由下載，如果有人被確診，可透過平台分享資料，網路裡的用戶，可以透過平台來了解是否曾跟確診者接觸。

羅一鈞說明，接觸定義仍是以1.5公尺和15分鐘為主，後續會檢討是否需要做調整，只要符合接觸定義，手機畫面就會跳出告警訊息，會通知曾和確診者接觸，用戶就可依據通報，該平台也有尊重隱私，不會強制院內員工安裝，會用獎勵措施來鼓勵使用。