女兒上學「鞋子黏著媽媽丁字褲」　校長老師全看傻！母急喊換學校

▲原PO的丁字褲被女兒不小心帶去學校 。（圖／翻攝自Tik Tok）

記者蔡儀潔／綜合報導

國外一名媽媽的丁字褲，日前竟黏在6歲女兒鞋子上，隨後被帶去學校，令她直呼超級丟臉，開玩笑說正在「尋找新學校」準備轉學。影片在Tik Tok發出後，意外獲得120萬個讚和2萬多則留言，反而成為了網紅。

TikTok用戶「Gracie Noe」發出影片，畫面可見，她坐在車上遮掩著臉，並尷尬地笑了笑，女兒正告訴她在學校發生了什麼事。

6歲的女兒說，「我正要去上課，隨後看到一名老師，她說『妳的鞋子上有些東西』，然後我走向校長，我跟他說『這是我媽媽的內褲，她的房間很亂』...然後老師說『妳應該把它放在口袋裡』。」

女兒甚至在上課時告訴同學，「今天早上我媽媽的內褲黏在我鞋子的魔鬼氈上。」如今全校人都知道，原PO的丁字褲被女兒帶出門，而且她的房間很亂，這令她好奇又好笑，無奈加上字幕稱已經開始幫女兒找新的學校。

▲影片吸引超過120萬人按讚。（圖／翻攝自Tik Tok）

影片發出後超過120萬人按讚，有網友留言「內褲是乾淨的嗎？」，原PO說「感謝上帝！非常乾淨！哈哈哈！」。還有不少人留言，「我快笑死了，她像表演和講述一樣，不停重複講這件事」、「孩子們是最大的破壞者」。