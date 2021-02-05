買粉色蕾絲緞帶塞包包！店員誤認「內褲小偷」　他哭暈曝真正用途

▲原PO將蕾絲緞帶塞在包包。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，最近在家裡大掃除，於是到手工藝店買了幾隻新的小熊，以及粉紅色蕾絲緞帶，打算回家布置餐桌，他將蕾絲緞帶放在包包裡，之後買了一杯飲料打開包包要付錢時，疑似聽到店員在討論「他包包是不是塞了一件內褲」，他趕緊拿出來拍照以示清白，結果店員竟然說，「應該是情趣內衣啦」。

男網友在臉書「爆怨2公社」發文，最近在家裡大掃除，打算幫餐桌換新的布置，到手藝社買了小熊跟一捲粉色的蕾絲緞帶，直接塞進包包裡。回家路上買了杯飲料，打開包包要付錢時，不小心露出粉紅色的蕾絲緞帶，A店員看到後轉頭跟B店員竊竊私語，以為包包裡的粉紅色緞帶是內褲，懷疑原PO是內褲小偷。

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▲▼他將完成品照片PO在貼文中，引起許多粉絲大讚。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO聽到後趕緊將緞帶拿出來表示清白，結果A店員就跟B店員說「欸，那應該是情趣內衣啦！」他當下超傻眼氣噗噗，「我看起來明明那麼正氣凜然，啊是沒看過中年大叔也有少女心是不是？」他也將餐桌的完成品拍照上傳，看起來超華麗夢幻，獲得許多網友讚賞。

不少網友看到照片後紛紛表示，「阿北手藝真巧」、「大叔也有少女情懷，永遠不老的心」、「原來哥是用情趣來裝飾餐桌」、「我的內衣在我老公車廂，好死不死被警察攔下盤查車廂，誤以為他是偷內衣的」、「可以回答要送老婆的阿」、「藝術這種東西，我也不懂」、「幹嘛拿沐浴球出門啦 」。