兩本聯絡簿「字跡神轉變」媽問號　國小兒給1理由！網：太懂生存

▲弟弟在安親班寫的字工整許多。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親日前發現，國小兒在學校和安親班聯絡簿上的字跡全然不同，在滿頭疑問之餘，她猛然想起兒子曾說過，安親班老師比較嚴厲。看到驚人對比，網友們笑誇弟弟很機靈，還有不少家長心動直呼，「跪求安親班。」

母親在臉書社團「小一聯盟」發文表示，「兒子有說過，安親班老師比較兇，我不以為意，打開聯絡簿，再去翻學校的聯絡簿，瞬間發現原來有這回事。」

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從照片中可見，弟弟在學校聯絡簿上的字跡較為瞭草，有的字還超出格線，甚至被老師蓋紅印章提醒「字請寫端正」；然而，安親班本子上卻是兩樣情，每個字很明顯地變工整了。

對此，網友們不禁笑回，「人才，以後出社會沒問題」、「聰明的孩子，懂得因地制宜」、「我看見字體的恭順」、「安親班老師表示：有在怕就好」、「這以後絕對可以在社會上生存」、「看起來不是比較兇就可以形容的」、「哈哈哈哈哈這孩子太會看人臉色了」、「識時務者為俊傑」。

而家長們也直呼，「真的是同一人寫的嗎」、「我要把這篇給我小孩看」、「天啊！求認識安親班老師，我家需要」、「+1，我家也需要啊」、「我絕對相信，因為我女兒在學校寫的作業字都很醜，回家媽媽陪她寫出來的字就好多了」、「我女兒也是這樣人格分裂，學校的整齊乾淨，安親班的龍飛鳳舞，小孩子真的都很會因地制宜啊」、「看完想給兒子報個安親班了」。

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