昆明「藍衣女記者」與歹徒對峙登熱搜：當天剛領記者證

▲歹徒在校門口持刀挾持一名男孩。（圖／翻攝挾持現場畫面）

記者魏有德／綜合報導

昆明雲南師範大學實驗中學22日發生歹徒隨機砍人並挾持人質事件，最後造成1死7傷。現場釋出的對峙畫面顯示，有一位穿藍衣服的女子，勇敢的蹲跪在歹徒面前3公尺處交涉，最後警察趁歹徒分心時將他擊斃。隨後，這位藍衣女子迅速登上熱搜，原來她是當地電視台記者，事發當天才剛領到記者證。

▲藍衣女記者與歹徒相距不到3公尺。（圖／翻攝挾持現場畫面）

《新京報》報導，劫匪要求見記者，而且必須是女記者，只給10分鐘時間，於是當天剛領到記者證的女記者站出來上前。雲南記協副秘書長葉茸表示，「我們看到了比較完整的視頻，女子是雲南廣電的一名記者。嫌犯要找一個人聊，剛好她在旁邊。這名女記者為穩定嫌犯情緒，不停地和他溝通，給了後面特警機會。」

目擊民眾提到，當時現場只看到一名藍衣女子，一直蹲跪在校門口的台階上和歹徒交涉，「她是距離劫持者最近的人，我還看到她遞了一瓶水給劫持者，最近的時候可能都不到一米，還以為這是談判專家。」

▲昆明雲南師範大學實驗中學歹徒隨機砍人造成1死7傷，民眾事後擺放蠟燭悼念。（圖／翻攝新京報）

直到一聲槍響，特警趁歹徒與藍衣女記者談話分心時，直接將其擊斃，藍衣女子和被挾持的小男孩順利脫困離開。登上熱搜的藍衣女記者任職於雲南廣播電視台，為「都市條形碼」專題節目記者，事發後她僅表示，「我很好，謝謝關心。」

這起事件發生在雲南師大實驗中學校門口，一名穿著校服的男孩被歹徒拿刀挾持在角落，警方趕到後雙方對峙至少1小時，直到藍衣女記者上前與歹徒交涉，警方狙擊手趁歹徒分心，開槍將他擊斃。