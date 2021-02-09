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「趙少康回黨」幕後操棋人曝光！意打蔣萬安搶大位　2017就在布局

資深媒體人趙少康（左）重返國民黨，並有意與江啟臣（右）競選黨主席，撼動藍營選局。（圖／國民黨提供）

▲資深媒體人趙少康（左）重返國民黨，並有意與江啟臣（右）競選黨主席，撼動藍營選局。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2022年台北市長之戰，國民黨、民進黨和民眾黨慎選強將競爭，目前檯面上雖都是一時之選，但「二軍」也隨時準備披掛備戰，為陣前換將上保險。一名政壇操盤手分析，立委蔣萬安在黨內不僅強敵環伺，對外還得面對詭譎的時局變化。

資深媒體人趙少康上周恢復國民黨籍，且發話參選國民黨主席，在政壇投下震撼彈；養晦好一段時日的前高雄市長韓國瑜推波助瀾，黨主席江啟臣接著也拉高格局，聲稱在農曆年後增聘中評委，因考量趙少康豐富的政治閱歷及社會影響力，決定將其列入聘任名單中。趙少康若有中評委身分，更有機會坐上7月底改選的黨主席寶座，勢必牽動藍營台北市長選舉的布局。

一位不具名的國民黨立院黨團人士透露，「這是韓國瑜的一招妙棋，外傳韓國瑜早就有意重返政壇，包括黨主席、台北市長和桃園市長都是選項，尤其台北市的挺韓後援會私底下動得厲害。若以『韓趙結盟』入主黨中央，2022年縣市首長提名權等於直接到手，也不會發生『韓主席』提名『韓市長候選人』的尷尬情況。」

 外傳前高雄市長韓國瑜有意重返政壇，挑戰下一屆台北市長，勢必衝擊同黨的蔣萬安。（圖／黃耀徵攝）

▲外傳前高雄市長韓國瑜有意重返政壇，挑戰下一屆台北市長，勢必衝擊同黨的蔣萬安。

該人士進一步分析，韓趙結盟是「魚幫水、水幫魚」，從反萊豬公投連署快速累積逾40萬份，可以看出民進黨執政下一股民怨正在成形。國民黨可望在明年底地方選舉拿下好成績，屆時領軍的黨主席對2024年總統大選布局拿下最大話語權。

只是韓國瑜想投入台北市長選戰並非易事，「新台灣國策智庫」去年12月25日公布一份民調，針對戶籍在台北市12個行政區的民眾進行調查，其中一個題目列舉立委蔣萬安、高嘉瑜、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊和前高雄市長韓國瑜等9個可能參選的市長人選中，市民最喜歡和最討厭的對象。民調結果顯示，蔣萬安以29.2％支持度名列最喜歡的市長人選第一名；另外，有37.8％市民討厭韓國瑜，名列最討厭的市長人選第一名。

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國民黨立委蔣萬安在各家台北市長民調中名列第一，頗受黨內看好。（圖／馬景平攝）

▲國民黨立委蔣萬安在各家台北市長民調中名列第一，頗受黨內看好。

一名台北市國民黨人士指出，蔣萬安日前提案修正《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，欲將條文內容「戒嚴時期」修正為「威權統治時期」，擴大規定政府不當沒收人民財產的返還範圍，引發不少深藍長輩反彈，「黨內確實認為誰都能講轉型正義，但就是你蔣萬安不能，因為你姓『蔣』。」他批評，蔣萬安修法等同承認曾祖父蔣中正和祖父蔣經國的統治有錯。

對此，國民黨台北市議員陳炳甫緩頰說，「蔣萬安這招就是一次『梭哈』，把未來可能遭到的攻擊都先做處理，這是鑒於過去國民黨處理黨產的經驗，早期曾有人提議把黨產一次捐出去，但沒徹底執行，拖到最後被民進黨凌遲。」

陳炳甫認為，民進黨可能還會找其他方法攻擊蔣萬安，但蔣萬安低調地鴨子划水，跑基層非常勤快，許多市議員也傾全力相挺，未來政治情勢如何演變，誰都說不準，端看對手是誰再做應變。

此外，韓國瑜有意出征台北市長的傳聞，在綠營內部引發不少討論。一名台北市綠營幹部說，韓國瑜在2017年參與國民黨主席選舉時，就曾傳出他在布局台北市長，從士林、北投、中正到萬華區，都能看到韓國瑜的身影，穿梭人群讓藍綠樁腳都印象深刻，因此韓國瑜有可能軋入戰局的消息，並非空穴來風。

 有北市綠營幹部說，韓國瑜在2017年參與國民黨主席選舉時，就曾傳出他積極穿梭士林、北投、中正到萬華區布局，許多藍綠樁腳都印象深刻。（圖／報系資料照）

▲有北市綠營幹部說，韓國瑜在2017年參與國民黨主席選舉時，就曾傳出他積極穿梭士林、北投、中正到萬華區布局，許多藍綠樁腳都印象深刻。

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