菲貧困學生「賤賣肉慾照」最便宜100元 ↓　只為買3C配合遠距教學

▲菲律賓的貧困學生為了籌措費用來參與遠距課程，不惜以台幣100元的低價販賣自己的不雅照。（圖／翻攝自pixabay）

記者張寧倢／編譯

受新冠肺炎影響，許多學校嘗試讓學生在家遠距上課，菲律賓也不例外。然而，菲律賓教育部一項調查卻指出，部分經濟狀況貧困的學生於網路上出售自己的色情照片或影片，只為了湊錢購買遠距上課所需的電子設備，或用來支付網路費。

根據菲律賓媒體ABS-CBN報導，菲律賓司法部1月4日命令國家調查局（NBI）協助調查有關兒童性剝削的網路犯罪，並在10天內提交調查進度報告，特別是針對部分學童在網路上販售自己的色情照片或影片。此前，一名議員援引當地媒體報導表示，有學生配合聖誕節，推出促銷活動，大量出售淫穢物。

▲疫情期間，許多學校改以線上方式教學，菲律賓部分學童卻因此失學。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

報導指出，這些學生拍攝色情照片或影片的目的，是為了能夠參與遠距課程教學，同學們將這些不法所得拿去購買電子產品設備，或支付網路服務費用，有部分學生甚至以不到台幣100元的低廉價格販售自己的淫照。

教育部聲明，當局對網路性虐待與兒童性剝削深感震驚，並且將與各政府機關和社區組織積極合作，以防止這些色情內容在學童間流傳。教育部長布理歐尼斯（Leonor Briones）稱，目前正在整合各地辦事處的消息，進行調查。司法部則表示，去年5月在疫情封鎖期間，菲律賓針對兒童進行網路性剝削的案件增加了2.6倍。