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預約清運大型傢俱要快！　桃園環保局單周受理近8,000件申請

▲桃園環保局單周受理近8,000件大型傢俱清運申請。（圖／環保局提供）

▲農曆春節前，各區清潔隊加班清運。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節馬上到來，家家戶戶都在歲末大掃除來乾淨迎新年。環保局提醒民眾預約清運大型傢俱要快，清潔隊會在9日及10日加班清運。有關家戶垃圾，2月10日(小年夜)、11日(除夕)二天，各區清潔隊加班清運垃圾，從上午9點起，清運一趟至收完為止(夜間停收)，請市民朋友把握年節前最後的收運時間。

▲桃園環保局單周受理近8,000件大型傢俱清運申請。（圖／環保局提供）

▲桃園環保局單周受理近8,000件大型傢俱清運申請。（圖／環保局提供）

環保局長呂理德表示，根據統計，自今年1月份以來，已經受理約27,000件申請清運大型傢俱，尤其2月份開始適逢環境清潔週，光是上周就受理近8,000件申請，案件量十分驚人，所以各區清潔隊在這段時間都出動大批人力火速處理，好讓市民乾淨開心過新年。另外環保局也呼籲，民眾在清出大型傢俱，如：床櫃等，請仔細檢查有沒有貴重物品例如金飾珠寶或錢財等，避免遺失時難以找尋。

環保局表示，即日起到2月10日止，環保局將調派人力與車輛，協助大型廢棄物或家具清運。也請登記的民眾，依約定時間搬到指定地點，切勿隨意棄置。另春節期間暫停垃圾收運，請妥善分類並打包，倘若隨意棄置路邊造成環境髒亂，將被處罰1,200元到6,000元罰款。也再次提醒防疫期間，市民做好防疫措施，用過的口罩，請折好丟入垃圾桶內，不然也會被處罰3,600元到6,000元罰款，乾淨環境要你我共同守護。

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