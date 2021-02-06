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最美風景！　桃園環保局轉贈善心物資助「資收個體戶」好過年

▲桃園環保局轉贈善心物資助「資收個體戶」好過年。（圖／環保局提供）

▲桃園環保局轉贈善心物資助「資收個體戶」好過年。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區一名洪姓弱智男，和母親共同扶養弱智的女兒，平時靠撿拾回收物變賣來維持生計，因疫情造成回收市場價格崩跌，致困窘家庭更加艱辛，經市府環保局獲悉，5日由環保局長呂理德、清潔稽查大隊長羅文林及永豐餘楊梅廠長洪賢奇送上善心企業捐贈的白米、香腸禮盒與清潔用品、紅包，讓洪先生一家三口能過個好年。▲桃園環保局轉贈善心物資助「資收個體戶」好過年。（圖／環保局提供）

▲桃樂資收站進行回收。（圖／環保局提供）

環保局表示，雖然疫情延燒，也燒到了經濟大環境，但許多企業和不具名的善心人士，仍不忘身處弱勢的回收個體業者，6年來低調行善的企業共捐贈上千份的三節善心物資，共襄盛舉的永豐餘公司也邁入第3年。▲桃園環保局轉贈善心物資助「資收個體戶」好過年。（圖／環保局提供）

▲桃園環保局轉贈善心物資助「資收個體戶」好過年。（圖／環保局提供）

桃園市府為體恤個體業者，除就近桃樂資收站進行回收，現場市民卡加值資源回收金外，符合關懷計畫資格者可依規定的項目及回收單價，請領加碼的補助金，每月最高5000元，雙管齊下照顧社會弱勢，實質補助與支持個體業者，讓多數錯置的地方「資源」，投入資源回收與循環經濟的循環，顧溫飽還能做環保！

環保局長呂理德表示，回收價行情看漲時，資收業者會積極資源回收變賣，但回收價格崩盤時，勞力成本與變賣成果不成正比，回收的意願驟降，導致錯置的資源變垃圾與日遽增。

桃園市環保局與環保署聯袂合作的「資收關懷計畫」，由公部門提供適當的誘因，不受市場機制影響，帶頭來提高回收意願。以常見的廢紙容器來說，收購價格跌到每公斤僅1元，現在只要符合計畫的資收個體戶拿廢紙容器到桃樂資收站，除換取每公斤1.5元的市民卡(悠遊卡)加值金外，還加碼補助金每公斤18元，補助金採月結方式匯入個人指定帳戶；去年總共有2,171位受益，資源回收量達1,204.9公噸，共計補貼金額約700萬元，回收成績也是六都中的資優生。

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桃園環保局資收個體戶善心物資

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