快訊／連17天！共機派殲16擾西南空域　2月累積10架次報到

▲殲16。（圖／國防部提供）

記者蕭羽耘／台北報導

國防部8日晚間發布即時軍事動態，共機派遣2架次殲-16機入侵我西南空域，自1月22日起，這是累積17天擾台。我空軍立刻派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

根據資料顯示，共機自2月以來擾台累積達8次，分別為2月1日運8反潛機1架次，2月2日運8技偵機1架次，2月4日運8電偵機1架次、運-8技偵機1架次，2月5日運8反潛機1架次， 2月6日運8技偵機1 架次，2月7日的運8反潛機2架次，以及2月8日殲-16的2架次。